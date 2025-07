REI

REI Network(GXChain2.0) is an EVM-compatible public blockchain. As an Ethereum para chain, it owns the features of lightweight, free and dev-friendly. REI Network is to effectively solve the current high cost and low-efficiency problems of public chains. Therefore, REI Network can achieve free, low-cost development, and rapid migration of applications, and can be shared and symbiotic with the EVM ecosystem, also supporting the development of Defi, GameFi, and NFT.

NombreREI

PuestoNo.918

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.40%

Suministro de circulación950,000,000

Suministro máx.0

Suministro total1,000,000,000

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.3574708591914533,2024-03-29

Precio más bajo0.013414807506717278,2025-06-22

Blockchain públicaREI

Sector

Redes sociales

