Precio de UOMI hoy

El precio actual de UOMI (UOMI) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UOMI a USD es $ 0 por UOMI.

UOMI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,134,431, con un suministro circulante de 572.04M UOMI. Durante las últimas 24 horas, UOMI cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00458419, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, UOMI experimentó un cambio de -- en la última hora y de +2.29% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 113.27.

Información del mercado de UOMI (UOMI)

Cap de mercado $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Volumen (24H) $ 113.27$ 113.27 $ 113.27 Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Suministro de Circulación 572.04M 572.04M 572.04M Suministro total 4,919,219,238.0 4,919,219,238.0 4,919,219,238.0

La capitalización de mercado actual de UOMI es de $ 1.13M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 113.27. El suministro circulante de UOMI es de 572.04M, con un suministro total de 4919219238.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.13M.