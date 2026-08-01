Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
El precio actual de Allora hoy es 0.29848 EUR. La capitalización de mercado de ALLO es 59,845,240 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de ALLO a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Allora hoy es 0.29848 EUR. La capitalización de mercado de ALLO es 59,845,240 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de ALLO a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

Más información de ALLO

Info. de precios de ALLO

¿Qué es ALLO?

Whitepaper de ALLO

Sitio web oficial de ALLO

Tokenomía de ALLO

Pronóstico de precios de ALLO

Historial de ALLO

Guía de compra de ALLO

Conversor de moneda fiat a ALLO

Spot de ALLO

Futuros USDT-M de ALLO

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Logo de Allora

Precio de Allora(ALLO)

Precio en vivo de 1 ALLO en EUR:

€0.2566928
€0.2566928€0.2566928
-0.89%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Allora (ALLO)
Última actualización de la página: 2026-08-12 04:27:39 (UTC+8)

Precio de Allora hoy

El precio actual de Allora (ALLO) hoy es € 0.29848, con una variación del 0.89% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ALLO a EUR es € 0.29848 por ALLO.

Allora actualmente está en el puesto #300 por capitalización de mercado en € 59.85M, con un suministro circulante de 200.50M ALLO. Durante las últimas 24 horas, ALLO cotiza entre € 0.29394 (bajo) y € 0.31551 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 1.464432586773765802, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0402202389776755262.

En el corto plazo, ALLO experimentó un cambio de +0.94% en la última hora y de +17.90% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 126.67K.

Información del mercado de Allora (ALLO)

No.300

€ 59.85M
€ 59.85M€ 59.85M

€ 126.67K
€ 126.67K€ 126.67K

€ 298.48M
€ 298.48M€ 298.48M

200.50M
200.50M 200.50M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

785,499,999
785,499,999 785,499,999

20.05%

ETH

La capitalización de mercado actual de Allora es de € 59.85M, con un volumen de trading en 24 horas de € 126.67K. El suministro circulante de ALLO es de 200.50M, con un suministro total de 785499999. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 298.48M.

Historial de precios de Allora EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.29394
€ 0.29394€ 0.29394
24H Mín
€ 0.31551
€ 0.31551€ 0.31551
24H Máx

€ 0.29394
€ 0.29394€ 0.29394

€ 0.31551
€ 0.31551€ 0.31551

€ 1.464432586773765802
€ 1.464432586773765802€ 1.464432586773765802

€ 0.0402202389776755262
€ 0.0402202389776755262€ 0.0402202389776755262

+0.94%

-0.89%

+17.90%

+17.90%

Historial de precios de Allora (ALLO) en EUR

Siga los cambios de precios de Allora para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ -0.0023051-0.89%
30 Días€ -0.08869-22.91%
60 Días€ -0.09937-24.98%
90 Días€ +0.20961+235.86%
Cambio de precio de Allora hoy

Hoy, ALLO registró un cambio de € -0.0023051 (-0.89%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Allora en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.08869 (-22.91%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Allora en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, ALLO experimentó un cambio de € -0.09937 (-24.98%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Allora en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0.20961 (+235.86%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Allora (ALLO)?

Consulta la página Historial de precios de Allora ahora.

Análisis de Allora

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Allora, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Allora: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de ALLO: bajista, alcista 40% | bajista 60%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz de la muerteK < DEl impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
StochRSI< 20Zona de sobreventaEl corto plazo cae demasiado rápido, ten en cuenta la oportunidad de rebote.
Grupo MA5‑6 Comprar60‑80% CompraLa mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
Grupo EMA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Precio ≤ MedioEntre la banda inferior y la banda mediaRelativamente débil, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivotePrecio < S2Por debajo de S2Más barato que el rango reciente de "más barato", en territorio bajo.

ALLO_USDT se encuentra operando en el nivel de 0,29948 en el período de 4 horas. El precio está situado por debajo del centro de la banda, en 0,31179. El punto de resistencia cercana S2, ubicado en 0,30212, actúa como una barrera importante. En términos generales, la estructura actual se mantiene en el extremo inferior del rango. Las medias móviles a corto plazo están emitiendo señales de compra, mientras que los indicadores EMA mantienen una disposición neutral con tendencia ligeramente alcista. Por su parte, el MACD ha formado una señal de cruce bajista, y los indicadores de impulso muestran una separación clara en cuanto a su dirección. El RSI permanece dentro de un rango neutro, sin evidenciar una expansión significativa en la volatilidad. Además, la divergencia entre los indicadores rápidos y lentos sugiere que el impulso alcista está limitado. El nivel de referencia más próximo en la parte superior es el punto S2, ubicado en 0,30212, que representa aproximadamente un 0,88% por encima del precio actual. Una resistencia aún más fuerte se sitúa en el centro de la banda, en 0,31179. En el lado negativo, el soporte debe observarse en el nivel del mínimo previo. Por último, el nivel de referencia remoto R1 se encuentra en 0,31524. Actualmente, el precio mantiene una distancia clara respecto a estos niveles clave, lo que refleja una banda de precios bien definida. El mercado se encuentra en espera de nuevas señales claras que confirmen una dirección definitiva.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

¿Qué factores influyen en los precios de Allora?

Varios factores clave influyen en los precios de Allora (ALLO):

1. El sentimiento del mercado y las tendencias generales del ecosistema cripto.
2. El volumen de operaciones y la liquidez en los exchanges.
3. Los avances en el desarrollo del proyecto y las actualizaciones tecnológicas.
4. La adopción por parte de la comunidad y el crecimiento de usuarios.
5. Los anuncios de alianzas y colaboraciones.
6. Las noticias regulatorias que afectan al espacio cripto en general.
7. La utilidad del token y los mecanismos de staking.
8. La competencia con proyectos de blockchain similares.
9. Factores macroeconómicos como la inflación y las tasas de interés.
10. Los movimientos de los grandes inversores y el comportamiento de los tenedores institucionales.

¿Por qué la gente quiere saber el precio de Allora hoy?

La gente quiere conocer el precio de Allora (ALLO) hoy por varias razones clave: tomar decisiones de trading informadas, realizar un seguimiento del valor de la cartera, programar órdenes de compra/venta, evaluar las tendencias del mercado y gestionar el riesgo. Los datos de precios en tiempo real ayudan a los inversores a evaluar la rentabilidad y el sentimiento del mercado.

Predicción de precios para Allora

Predicción del precio de Allora (ALLO) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de ALLO en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Allora (ALLO) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Allora podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Allora en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de ALLO para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Allora.

Cómo comprar e invertir Allora en España

¿Listo para empezar con Allora? Comprar ALLO es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Allora. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Allora (ALLO).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Allora instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Allora (ALLO)

¿Qué puedes hacer con Allora?

Poseer Allora te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Allora (ALLO) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Allora (ALLO)

Allora es una red de IA descentralizada que se mejora a sí misma. Allora permite que las aplicaciones aprovechen una IA más inteligente y segura mediante una red de modelos de ML que se autooptimiza.

Allora Recurso

Para conocer Allora más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial Allora
Explorador de bloques

Categoría :

AI FrameworkArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Allora

Última actualización de la página: 2026-08-12 04:27:39 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Allora (ALLO)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Allora

ALLO USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de ALLO con apalancamiento. Explora el trading de futuros ALLOUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Allora (ALLO) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Allora en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ALLO/USDT
€0.2566498
€0.2566498€0.2566498
-0.94%
413.69K (USDT)
ALLO/USDC
€0.2560822
€0.2560822€0.2560822
-1.31%
179.87K (USDT)

Más criptomonedas para explorar

Principales criptomonedas con datos de mercado disponibles en MEXC

POPULAR

Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recién Añadidos

Criptomonedas recientemente listadas y disponibles para operar

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

€0.00000
€0.00000€0.00000

0.00%

up

up

UPROBINHOOD

€0.2580
€0.2580€0.2580

+200.00%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

€0.3486956
€0.3486956€0.3486956

-4.85%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

€0.012341
€0.012341€0.012341

-22.22%

AurumX

AurumX

UMX

€0.106984
€0.106984€0.106984

-28.82%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

€0.006536
€0.006536€0.006536

+68.88%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

€0.000312352
€0.000312352€0.000312352

+37.05%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

€2.5370
€2.5370€2.5370

+21.90%

Aether Network

Aether Network

AET

€0.010148
€0.010148€0.010148

+12.38%

SUPERFORTUNE

SUPERFORTUNE

GUA

€0.0414348
€0.0414348€0.0414348

+7.30%

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

Calculadora de ALLO a EUR

Monto

ALLO
ALLO
EUR
EUR

1 ALLO = 0.2566928 EUR