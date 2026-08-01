Precio de Allora(ALLO)
El precio actual de Allora (ALLO) hoy es € 0.29848, con una variación del 0.89% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ALLO a EUR es € 0.29848 por ALLO.
Allora actualmente está en el puesto #300 por capitalización de mercado en € 59.85M, con un suministro circulante de 200.50M ALLO. Durante las últimas 24 horas, ALLO cotiza entre € 0.29394 (bajo) y € 0.31551 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 1.464432586773765802, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0402202389776755262.
En el corto plazo, ALLO experimentó un cambio de +0.94% en la última hora y de +17.90% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 126.67K.
No.300
20.05%
ETH
La capitalización de mercado actual de Allora es de € 59.85M, con un volumen de trading en 24 horas de € 126.67K. El suministro circulante de ALLO es de 200.50M, con un suministro total de 785499999. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 298.48M.
+0.94%
-0.89%
+17.90%
+17.90%
Siga los cambios de precios de Allora para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ -0.0023051
|-0.89%
|30 Días
|€ -0.08869
|-22.91%
|60 Días
|€ -0.09937
|-24.98%
|90 Días
|€ +0.20961
|+235.86%
Hoy, ALLO registró un cambio de € -0.0023051 (-0.89%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.08869 (-22.91%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, ALLO experimentó un cambio de € -0.09937 (-24.98%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0.20961 (+235.86%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Allora, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.
Sentimiento general actual en el mercado de ALLO: bajista, alcista 40% | bajista 60%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz de la muerte
|K < D
|El impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
|StochRSI
|< 20
|Zona de sobreventa
|El corto plazo cae demasiado rápido, ten en cuenta la oportunidad de rebote.
|Grupo MA
|5‑6 Comprar
|60‑80% Compra
|La mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
|MACD
|Cruz de la muerte
|DIF < DEA
|Está surgiendo un impulso bajista.
|Grupo EMA
|7 Comprar 0 Neutral 0 Vender
|≥ 80% Compra
|Todas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Precio ≤ Medio
|Entre la banda inferior y la banda media
|Relativamente débil, pero no extremo.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|Precio < S2
|Por debajo de S2
|Más barato que el rango reciente de "más barato", en territorio bajo.
ALLO_USDT se encuentra operando en el nivel de 0,29948 en el período de 4 horas. El precio está situado por debajo del centro de la banda, en 0,31179. El punto de resistencia cercana S2, ubicado en 0,30212, actúa como una barrera importante. En términos generales, la estructura actual se mantiene en el extremo inferior del rango. Las medias móviles a corto plazo están emitiendo señales de compra, mientras que los indicadores EMA mantienen una disposición neutral con tendencia ligeramente alcista. Por su parte, el MACD ha formado una señal de cruce bajista, y los indicadores de impulso muestran una separación clara en cuanto a su dirección. El RSI permanece dentro de un rango neutro, sin evidenciar una expansión significativa en la volatilidad. Además, la divergencia entre los indicadores rápidos y lentos sugiere que el impulso alcista está limitado. El nivel de referencia más próximo en la parte superior es el punto S2, ubicado en 0,30212, que representa aproximadamente un 0,88% por encima del precio actual. Una resistencia aún más fuerte se sitúa en el centro de la banda, en 0,31179. En el lado negativo, el soporte debe observarse en el nivel del mínimo previo. Por último, el nivel de referencia remoto R1 se encuentra en 0,31524. Actualmente, el precio mantiene una distancia clara respecto a estos niveles clave, lo que refleja una banda de precios bien definida. El mercado se encuentra en espera de nuevas señales claras que confirmen una dirección definitiva.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de Allora podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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Allora es una red de IA descentralizada que se mejora a sí misma. Allora permite que las aplicaciones aprovechen una IA más inteligente y segura mediante una red de modelos de ML que se autooptimiza.
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|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
|02-04 11:04:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
|02-04 00:48:00
|Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
|02-01 01:12:00
|Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
|01-28 07:44:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
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Principales criptomonedas con datos de mercado disponibles en MEXC
Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado
Criptomonedas recientemente listadas y disponibles para operar
Las principales subidas de criptomonedas de hoy
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