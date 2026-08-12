Precio de ELIZAOS(ELIZAOS)
El precio actual de ELIZAOS (ELIZAOS) hoy es € 0.0001755, con una variación del 2.06% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ELIZAOS a EUR es € 0.0001755 por ELIZAOS.
ELIZAOS actualmente está en el puesto #1117 por capitalización de mercado en € 1.64M, con un suministro circulante de 9.32B ELIZAOS. Durante las últimas 24 horas, ELIZAOS cotiza entre € 0.0001625 (bajo) y € 0.0002111 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.033939596858642742, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0004974256719636938.
En el corto plazo, ELIZAOS experimentó un cambio de +1.15% en la última hora y de -53.64% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 70.95K.
No.1117
84.69%
SOL
La capitalización de mercado actual de ELIZAOS es de € 1.64M, con un volumen de trading en 24 horas de € 70.95K. El suministro circulante de ELIZAOS es de 9.32B, con un suministro total de 10999986979.497707. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 1.93M.
+1.15%
-2.06%
-53.64%
-53.64%
Siga los cambios de precios de ELIZAOS para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ -0.000003175
|-2.06%
|30 Días
|€ -0.0002995
|-63.06%
|60 Días
|€ -0.0005658
|-76.33%
|90 Días
|€ -0.000684
|-79.59%
Hoy, ELIZAOS registró un cambio de € -0.000003175 (-2.06%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.0002995 (-63.06%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, ELIZAOS experimentó un cambio de € -0.0005658 (-76.33%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.000684 (-79.59%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de ELIZAOS, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.
Sentimiento general actual en el mercado de ELIZAOS: bajista, alcista 45% | bajista 55%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz de la muerte
|K < D
|El impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
|StochRSI
|< 20
|Zona de sobreventa
|El corto plazo cae demasiado rápido, ten en cuenta la oportunidad de rebote.
|Grupo MA
|5‑6 Comprar
|60‑80% Compra
|La mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
|MACD
|Cruz de la muerte
|DIF < DEA
|Está surgiendo un impulso bajista.
|Grupo EMA
|5‑6 Comprar
|60‑80% Compra
|La mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Precio ≤ Medio
|Entre la banda inferior y la banda media
|Relativamente débil, pero no extremo.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|Pivote ≤ Precio ≤ R1
|Entre Pivote‑R1
|Acaba de dejar el pivote central, posición moderadamente alta.
**Estructura del mercado** ELIZAOS_USDT en el gráfico de 4 horas: el precio actual es de 0,0009606 USDT, situado un 1,97% por encima del nivel central de 0,0009420, dentro del rango neutral del sistema de pivotes. Tanto la media móvil simple (MA) como la media móvil exponencial (EMA) a corto plazo muestran una tendencia alcista, con el precio operando cerca del límite superior del sistema de medias móviles. **Estado de la dinámica** El MACD ha registrado una señal de cruce bajista, mientras que las líneas rápida y lenta presentan una configuración estratificada respecto al sistema de medias móviles. El RSI se mantiene en un rango neutral, sin que se haya establecido una dirección clara entre los compradores y vendedores. La existencia simultánea de medias móviles de corto plazo que respaldan el movimiento y una señal de cruce bajista en las medias móviles de mediano plazo indica una estructura de impulso dispersa. **Niveles clave** En la parte superior, el nivel R1 se encuentra en 0,0009760 (con un potencial alcista del 1,60%), mientras que el nivel R2 está en 0,001011 (con un potencial alcista del 5,24%), formando así resistencias cercanas y lejanas. En la parte inferior, el nivel S1 se sitúa en 0,0009070 (con un potencial bajista del 5,58%), y el nivel S2 en 0,0008730 (con un potencial bajista del 9,12%), funcionando como niveles de referencia para posibles correcciones.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de ELIZAOS podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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ElizaOS, el principal marco de agentes de código abierto de la comunidad AI16z, impulsa más de 200 complementos nativos de criptografía mediante un sistema modular de ejecución y memoria. Con la versión v2 que introduce un estado persistente, una consola de razonamiento en vivo y el próximo Eliza Cloud que unificará el acceso a la API mediante una única “Eliza Key”, la plataforma está evolucionando hacia un modelo escalable de “agente como servicio” para casos de uso tanto en cadena (onchain) como en Web2.
Para conocer ELIZAOS más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
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En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
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El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
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$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
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Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
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|Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
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