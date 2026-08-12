Precio de ELIZAOS hoy

El precio actual de ELIZAOS (ELIZAOS) hoy es € 0.0001755, con una variación del 2.06% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ELIZAOS a EUR es € 0.0001755 por ELIZAOS.

ELIZAOS actualmente está en el puesto #1117 por capitalización de mercado en € 1.64M, con un suministro circulante de 9.32B ELIZAOS. Durante las últimas 24 horas, ELIZAOS cotiza entre € 0.0001625 (bajo) y € 0.0002111 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.033939596858642742, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0004974256719636938.

En el corto plazo, ELIZAOS experimentó un cambio de +1.15% en la última hora y de -53.64% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 70.95K.

Información del mercado de ELIZAOS (ELIZAOS)

Puesto No.1117 Cap de mercado € 1.64M€ 1.64M € 1.64M Volumen (24H) € 70.95K€ 70.95K € 70.95K Cap. de mercado totalmente diluida € 1.93M€ 1.93M € 1.93M Suministro de Circulación 9.32B 9.32B 9.32B Suministro máx. 11,000,000,000 11,000,000,000 11,000,000,000 Suministro total 10,999,986,979.497707 10,999,986,979.497707 10,999,986,979.497707 Tasa de circulación 84.69% Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de ELIZAOS es de € 1.64M, con un volumen de trading en 24 horas de € 70.95K. El suministro circulante de ELIZAOS es de 9.32B, con un suministro total de 10999986979.497707. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 1.93M.