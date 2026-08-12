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El precio actual de ELIZAOS hoy es 0.0001755 EUR. La capitalización de mercado de ELIZAOS es 1,635,128.510697364176 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de ELIZAOS a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de ELIZAOS hoy es 0.0001755 EUR. La capitalización de mercado de ELIZAOS es 1,635,128.510697364176 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de ELIZAOS a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de ELIZAOS(ELIZAOS)

Precio en vivo de 1 ELIZAOS en EUR:

€0.00015093
€0.00015093€0.00015093
-2.06%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de ELIZAOS (ELIZAOS)
Última actualización de la página: 2026-08-12 06:20:35 (UTC+8)

Precio de ELIZAOS hoy

El precio actual de ELIZAOS (ELIZAOS) hoy es € 0.0001755, con una variación del 2.06% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ELIZAOS a EUR es € 0.0001755 por ELIZAOS.

ELIZAOS actualmente está en el puesto #1117 por capitalización de mercado en € 1.64M, con un suministro circulante de 9.32B ELIZAOS. Durante las últimas 24 horas, ELIZAOS cotiza entre € 0.0001625 (bajo) y € 0.0002111 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.033939596858642742, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0004974256719636938.

En el corto plazo, ELIZAOS experimentó un cambio de +1.15% en la última hora y de -53.64% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 70.95K.

Información del mercado de ELIZAOS (ELIZAOS)

No.1117

€ 1.64M
€ 1.64M€ 1.64M

€ 70.95K
€ 70.95K€ 70.95K

€ 1.93M
€ 1.93M€ 1.93M

9.32B
9.32B 9.32B

11,000,000,000
11,000,000,000 11,000,000,000

10,999,986,979.497707
10,999,986,979.497707 10,999,986,979.497707

84.69%

SOL

La capitalización de mercado actual de ELIZAOS es de € 1.64M, con un volumen de trading en 24 horas de € 70.95K. El suministro circulante de ELIZAOS es de 9.32B, con un suministro total de 10999986979.497707. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 1.93M.

Historial de precios de ELIZAOS EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.0001625
€ 0.0001625€ 0.0001625
24H Mín
€ 0.0002111
€ 0.0002111€ 0.0002111
24H Máx

€ 0.0001625
€ 0.0001625€ 0.0001625

€ 0.0002111
€ 0.0002111€ 0.0002111

€ 0.033939596858642742
€ 0.033939596858642742€ 0.033939596858642742

€ 0.0004974256719636938
€ 0.0004974256719636938€ 0.0004974256719636938

+1.15%

-2.06%

-53.64%

-53.64%

Historial de precios de ELIZAOS (ELIZAOS) en EUR

Siga los cambios de precios de ELIZAOS para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ -0.000003175-2.06%
30 Días€ -0.0002995-63.06%
60 Días€ -0.0005658-76.33%
90 Días€ -0.000684-79.59%
Cambio de precio de ELIZAOS hoy

Hoy, ELIZAOS registró un cambio de € -0.000003175 (-2.06%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de ELIZAOS en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.0002995 (-63.06%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de ELIZAOS en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, ELIZAOS experimentó un cambio de € -0.0005658 (-76.33%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de ELIZAOS en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0.000684 (-79.59%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de ELIZAOS (ELIZAOS)?

Consulta la página Historial de precios de ELIZAOS ahora.

Análisis de ELIZAOS

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de ELIZAOS, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de ELIZAOS: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de ELIZAOS: bajista, alcista 45% | bajista 55%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz de la muerteK < DEl impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
StochRSI< 20Zona de sobreventaEl corto plazo cae demasiado rápido, ten en cuenta la oportunidad de rebote.
Grupo MA5‑6 Comprar60‑80% CompraLa mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
Grupo EMA5‑6 Comprar60‑80% CompraLa mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Precio ≤ MedioEntre la banda inferior y la banda mediaRelativamente débil, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivotePivote ≤ Precio ≤ R1Entre Pivote‑R1Acaba de dejar el pivote central, posición moderadamente alta.

**Estructura del mercado** ELIZAOS_USDT en el gráfico de 4 horas: el precio actual es de 0,0009606 USDT, situado un 1,97% por encima del nivel central de 0,0009420, dentro del rango neutral del sistema de pivotes. Tanto la media móvil simple (MA) como la media móvil exponencial (EMA) a corto plazo muestran una tendencia alcista, con el precio operando cerca del límite superior del sistema de medias móviles. **Estado de la dinámica** El MACD ha registrado una señal de cruce bajista, mientras que las líneas rápida y lenta presentan una configuración estratificada respecto al sistema de medias móviles. El RSI se mantiene en un rango neutral, sin que se haya establecido una dirección clara entre los compradores y vendedores. La existencia simultánea de medias móviles de corto plazo que respaldan el movimiento y una señal de cruce bajista en las medias móviles de mediano plazo indica una estructura de impulso dispersa. **Niveles clave** En la parte superior, el nivel R1 se encuentra en 0,0009760 (con un potencial alcista del 1,60%), mientras que el nivel R2 está en 0,001011 (con un potencial alcista del 5,24%), formando así resistencias cercanas y lejanas. En la parte inferior, el nivel S1 se sitúa en 0,0009070 (con un potencial bajista del 5,58%), y el nivel S2 en 0,0008730 (con un potencial bajista del 9,12%), funcionando como niveles de referencia para posibles correcciones.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

¿Qué factores influyen en los precios de ELIZAOS?

El precio de ELIZAOS se ve influenciado por varios factores clave: el sentimiento del mercado y la especulación de los inversores, el volumen de operaciones y la liquidez en los intercambios, las tendencias generales del mercado de criptomonedas, las actualizaciones sobre el desarrollo del proyecto y las alianzas estratégicas, la adopción por parte de la comunidad y el impacto en las redes sociales, las noticias regulatorias que afectan a los tokens de IA, los movimientos de los grandes tenedores y las transacciones de gran volumen, los patrones de análisis técnico y las condiciones económicas más amplias. La dinámica de la oferta y la tokenomics también desempeñan un papel importante.

¿Por qué la gente quiere saber el precio de ELIZAOS hoy?

Las personas quieren conocer el precio de ELIZAOS hoy por varias razones clave: tomar decisiones de trading informadas, realizar un seguimiento del rendimiento de su cartera, identificar tendencias del mercado, programar órdenes de compra/venta en el momento adecuado, evaluar sus posiciones de ganancias y pérdidas y mantenerse al tanto de la volatilidad del mercado que podría afectar sus inversiones.

Predicción de precios para ELIZAOS

Predicción del precio de ELIZAOS (ELIZAOS) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de ELIZAOS en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de ELIZAOS (ELIZAOS) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de ELIZAOS podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará ELIZAOS en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de ELIZAOS para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de ELIZAOS.

Cómo comprar e invertir ELIZAOS en España

¿Listo para empezar con ELIZAOS? Comprar ELIZAOS es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar ELIZAOS. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de ELIZAOS (ELIZAOS).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará ELIZAOS instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar ELIZAOS (ELIZAOS)

¿Qué puedes hacer con ELIZAOS?

Poseer ELIZAOS te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

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    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

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    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

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    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

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    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar ELIZAOS (ELIZAOS) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es ELIZAOS (ELIZAOS)

ElizaOS, el principal marco de agentes de código abierto de la comunidad AI16z, impulsa más de 200 complementos nativos de criptografía mediante un sistema modular de ejecución y memoria. Con la versión v2 que introduce un estado persistente, una consola de razonamiento en vivo y el próximo Eliza Cloud que unificará el acceso a la API mediante una única “Eliza Key”, la plataforma está evolucionando hacia un modelo escalable de “agente como servicio” para casos de uso tanto en cadena (onchain) como en Web2.

ELIZAOS Recurso

Para conocer ELIZAOS más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial ELIZAOS
Explorador de bloques

Categoría :

AI AgentsAI FrameworkArtificial Intelligence (AI)

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre ELIZAOS

Última actualización de la página: 2026-08-12 06:20:35 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para ELIZAOS (ELIZAOS)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre ELIZAOS

ELIZAOS USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de ELIZAOS con apalancamiento. Explora el trading de futuros ELIZAOSUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera ELIZAOS (ELIZAOS) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de ELIZAOS en vivo y opera en directo.

Pares
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Volumen en 24 h
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€0.000149984€0.000149984
-2.51%
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€0.010492€0.010492

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€0.009718€0.009718

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Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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