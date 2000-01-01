Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate

Principales tokens de Launchpad de AI Agent por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Launchpad de AI Agent. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05322
+0.24%
+0.62%
-5.94%
$ 1.24B
$ 1.09M
2
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5427
+0.67%
-2.09%
-5.46%
$ 356.98M
$ 461.92K
3
FET
FET
FET
$ 0.1357
+0.59%
+1.27%
-4.77%
$ 306.76M
$ 1.52M
4
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0.05992
-0.23%
+2.35%
+4.92%
$ 115.98M
$ 959.63K
5
Sentient
Sentient
SENT
$ 0.01307
-0.30%
-4.45%
-3.68%
$ 94.74M
$ 4.91M
6
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.03278
+1.04%
+10.54%
+25.02%
$ 55.10M
$ 2.13M
7
Gravity
Gravity
G
$ 0.00359
-0.28%
+0.56%
-1.15%
$ 39.01M
$ 17.42M
8
Rei
Rei
REI
$ 0.02234332
-1.98%
-0.11%
-9.72%
$ 22.34M
$ 502.13K
9
IQ
IQ
IQ
$ 0.0006418
+0.36%
-1.68%
-1.78%
$ 16.83M
$ 88.82M
10
MAGIC
MAGIC
MAGIC
$ 0.04068
-0.07%
-0.66%
-0.97%
$ 13.68M
$ 1.64M
11
Griffain.com
Griffain.com
GRIFFAIN
$ 0.011312
+0.79%
-1.65%
+22.52%
$ 11.33M
$ 5.25M
12
MyShell Token
MyShell Token
SHELL
$ 0.01944
-0.05%
-0.66%
+5.48%
$ 7.64M
$ 3.58M
13
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0.02524
+0.24%
-0.04%
-1.88%
$ 5.61M
$ 2.40M
14
NetX
NetX
NETX
$ 0.2185
+0.14%
+1.67%
+2.82%
$ 5.05M
$ 264.17K
15
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.004925
+0.22%
-0.84%
-14.08%
$ 4.93M
$ 11.94M
16
Spectral
Spectral
SPEC
$ 0.03613365
+0.74%
-0.11%
-1.08%
$ 3.61M
$ 17.17K
17
World3
World3
WAI
$ 0.00881202
-0.03%
+0.06%
+0.66%
$ 2.99M
$ 332.39K
18
CreatorBid
CreatorBid
BID
$ 0.005634
-0.67%
+1.70%
+1.92%
$ 2.17M
$ 12.11M
19
Humans.ai
Humans.ai
HEART
$ 0.0002364
+0.04%
+15.10%
+15.26%
$ 1.88M
$ 182.86M
20
Amiko
Amiko
AMIKO
$ 0.00224468
-0.02%
+0.00%
+1.89%
$ 1.83M
$ 300.55
21
StrikeBit AI
StrikeBit AI
STRIKE
$ 0.00584856
-1.14%
-0.14%
-18.94%
$ 1.24M
$ 151.62K
22
HyperGPT
HyperGPT
HGPT
$ 0.001174
+0.02%
-2.40%
+7.28%
$ 1.09M
$ 100.49M
23
Vertical AI
Vertical AI
VERTAI
$ 0.01325066
+0.01%
-0.03%
-6.59%
$ 1.09M
$ 2.79K
24
Empyreal
Empyreal
EMP
$ 3.51
0.00%
-0.00%
+3.85%
$ 1.05M
$ 56.54
25
Simmi Token
Simmi Token
SIMMI
$ 8.85E-6
-0.11%
+246.00%
+255.42%
$ 885.53K
--
26
Waveform by Virtuals
Waveform by Virtuals
WAVE
$ 0.00086618
+0.60%
-0.02%
-23.17%
$ 866.18K
$ 620.23
27
Maiga
Maiga
MAIGA
$ 0.00300657
-0.08%
-0.12%
-27.28%
$ 841.84K
$ 27.25K
28
Cod3x
Cod3x
CDX
$ 0.0170875
+0.04%
-0.07%
-22.46%
$ 836.61K
$ 437.23
29
Warden
Warden
WARD
$ 0.002964
0.00%
-13.22%
-34.45%
$ 742.95K
$ 44.85M
30
Balance
Balance
EPT
$ 0.00031727
+0.75%
0.00%
-0.60%
$ 734.99K
$ 211.07K
31
ARC
ARC
ARC
$ 0.000557
0.00%
+3.92%
-7.78%
$ 573.71K
$ 1.83M
32
ArchAI
ArchAI
ARCHAI
$ 0.00060773
0.00%
+0.01%
+0.17%
$ 499.97K
$ 14.28
33
Xeleb Protocol
Xeleb Protocol
XCX
$ 0.0043325
-0.51%
-9.60%
+41.86%
$ 469.05K
$ 20.11M
34
EternalAI
EternalAI
EAI
$ 0.0014548
+0.10%
+0.00%
-3.77%
$ 463.37K
$ 3.83
35
SwarmNode.ai
SwarmNode.ai
SNAI
$ 0.0004363
-0.52%
+7.12%
+5.62%
$ 436.20K
$ 133.07M
36
BORT
BORT
BORT
$ 0.00043927
-0.02%
-0.00%
+19.16%
$ 427.81K
$ 40.71K
37
HAiO
HAiO
HAIO
$ 0.00088151
0.00%
--
0.00%
$ 412.53K
$ 4.39
38
Solaris AI
Solaris AI
SOLARIS
$ 0.00028193
-0.02%
+0.02%
-2.26%
$ 281.91K
$ 150.23
39
Rabbi Schlomo by Virtuals
Rabbi Schlomo by Virtuals
SHEKEL
$ 0.000273
+0.58%
-0.05%
-13.51%
$ 273.05K
$ 695.23
40
Instaclaw
Instaclaw
INSTACLAW
$ 0.00063165
+5.15%
-0.08%
-14.98%
$ 269.75K
$ 5.00K
41
ORBOFI
ORBOFI
OBI
$ 0.000187
0.00%
-1.58%
-1.27%
$ 268.15K
$ 2.57M
42
Dasha
Dasha
VVAIFU
$ 0.00020392
+0.01%
+0.01%
+3.45%
$ 202.51K
$ 409.50
43
CLAWNCH
CLAWNCH
CLAWNCH
$ 1.78E-6
0.00%
-0.70%
-9.64%
$ 177.88K
--
44
MATES
MATES
MATES
$ 8.95E-6
0.00%
-1.80%
+2.99%
$ 174.46K
--
45
0xMonk by Virtuals
0xMonk by Virtuals
MONK
$ 0.00017196
0.00%
--
-0.95%
$ 171.96K
$ 8.75
46
SuiAI
SuiAI
SUAI
$ 0.00015355
+0.07%
+0.02%
-0.34%
$ 153.58K
$ 148.64
47
Primis Protocol
Primis Protocol
PRIMIS
$ 0.00013276
-0.05%
-0.05%
+1.00%
$ 132.68K
$ 965.20
48
STYLE Token
STYLE Token
STYLE
$ 0.00013071
0.00%
--
0.00%
$ 106.72K
$ 7.14
49
Fleek
Fleek
FLK
$ 0.00473558
0.00%
-0.05%
-20.99%
$ 94.71K
$ 4.21K
50
minidev
minidev
MINI
$ 1.29E-6
0.00%
-1.30%
-3.73%
$ 91.42K
--

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Launchpad de AI Agent y por qué son populares?
Los tokens de Launchpad de AI Agent representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 92 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $2.33B.
¿Cuál es el token de Launchpad de AI Agent con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Launchpad de AI Agent rastreados en MEXC, SIMMI ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 246.00% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Launchpad de AI Agent están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 92 tokens de Launchpad de AI Agent, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. SKY, VIRTUAL, FET se encuentra entre los tokens populares de Launchpad de AI Agent. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Launchpad de AI Agent?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Launchpad de AI Agent es de aproximadamente $2.33B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Launchpad de AI Agent, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.