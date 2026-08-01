Precio de Universal Basic Compute hoy

El precio actual de Universal Basic Compute (UBC) hoy es $ 0, con una variación del 0.30% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UBC a USD es $ 0 por UBC.

Universal Basic Compute actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 40,085, con un suministro circulante de 994.96M UBC. Durante las últimas 24 horas, UBC cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.096666, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, UBC experimentó un cambio de +0.15% en la última hora y de +4.81% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Universal Basic Compute (UBC)

Cap de mercado $ 40.09K$ 40.09K $ 40.09K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 40.09K$ 40.09K $ 40.09K Suministro de Circulación 994.96M 994.96M 994.96M Suministro total 999,791,160.608702 999,791,160.608702 999,791,160.608702

La capitalización de mercado actual de Universal Basic Compute es de $ 40.09K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de UBC es de 994.96M, con un suministro total de 999791160.608702. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 40.09K.