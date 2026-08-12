Precio de Maiga hoy

El precio actual de Maiga (MAIGA) hoy es $ 0.00299504, con una variación del 11.65% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MAIGA a USD es $ 0.00299504 por MAIGA.

Maiga actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 838,588, con un suministro circulante de 280.00M MAIGA. Durante las últimas 24 horas, MAIGA cotiza entre $ 0.0026727 (bajo) y $ 0.00340106 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.159492, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00162971.

En el corto plazo, MAIGA experimentó un cambio de +0.86% en la última hora y de -22.90% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 31.27K.

Información del mercado de Maiga (MAIGA)

Cap de mercado $ 838.59K$ 838.59K $ 838.59K Volumen (24H) $ 31.27K$ 31.27K $ 31.27K Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.99M$ 2.99M $ 2.99M Suministro de Circulación 280.00M 280.00M 280.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Maiga es de $ 838.59K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 31.27K. El suministro circulante de MAIGA es de 280.00M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.99M.