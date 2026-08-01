Precio de World3 hoy

El precio actual de World3 (WAI) hoy es $ 0.00811504, con una variación del 8.22% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WAI a USD es $ 0.00811504 por WAI.

World3 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,751,451, con un suministro circulante de 339.06M WAI. Durante las últimas 24 horas, WAI cotiza entre $ 0.00804113 (bajo) y $ 0.00918116 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.069136, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00804113.

En el corto plazo, WAI experimentó un cambio de -0.43% en la última hora y de -9.45% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 167.14K.

Información del mercado de World3 (WAI)

Cap de mercado $ 2.75M$ 2.75M $ 2.75M Volumen (24H) $ 167.14K$ 167.14K $ 167.14K Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.11M$ 8.11M $ 8.11M Suministro de Circulación 339.06M 339.06M 339.06M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de World3 es de $ 2.75M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 167.14K. El suministro circulante de WAI es de 339.06M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.11M.