OBI

Orbofi AI is the ultimate and most used AI-generated content engine in web3, for games, apps, and every online community. Orbofi empowers consumers and developers to create onchain AI-generated content ( 2D, 3D, sounds etc..) , and create finetuned AI models in a few clicks that can be monetized. Orofi AI powers the entire production of AI-generated assets and finetuned AI models in web3.

NombreOBI

PuestoNo.2035

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.02%

Suministro de circulación1,119,180,800

Suministro máx.2,000,000,000

Suministro total2,000,000,000

Tasa de circulación0.5595%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.0798735346925323,2023-05-29

Precio más bajo0.000707126510558197,2025-07-10

Blockchain públicaBSC

Sector

Redes sociales

