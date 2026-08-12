Precio de Dasha hoy

El precio actual de Dasha (VVAIFU) hoy es $ 0, con una variación del 1.34% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VVAIFU a USD es $ 0 por VVAIFU.

Dasha actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 201,449, con un suministro circulante de 993.22M VVAIFU. Durante las últimas 24 horas, VVAIFU cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.20873, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, VVAIFU experimentó un cambio de -0.14% en la última hora y de +2.50% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 400.65.

Información del mercado de Dasha (VVAIFU)

Cap de mercado $ 201.45K$ 201.45K $ 201.45K Volumen (24H) $ 400.65$ 400.65 $ 400.65 Cap. de mercado totalmente diluida $ 201.45K$ 201.45K $ 201.45K Suministro de Circulación 993.22M 993.22M 993.22M Suministro total 993,224,765.933509 993,224,765.933509 993,224,765.933509

La capitalización de mercado actual de Dasha es de $ 201.45K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 400.65. El suministro circulante de VVAIFU es de 993.22M, con un suministro total de 993224765.933509. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 201.45K.