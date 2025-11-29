Precio de NetX hoy

El precio actual de NetX (NETX) hoy es $ 0.7604, con una variación del 1.69% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NETX a USD es $ 0.7604 por NETX.

NetX actualmente está en el puesto #940 por capitalización de mercado en $ 12.92M, con un suministro circulante de 16.99M NETX. Durante las últimas 24 horas, NETX cotiza entre $ 0.743 (bajo) y $ 0.7955 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.9687184275031666, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.658241367627642.

En el corto plazo, NETX experimentó un cambio de -1.14% en la última hora y de +4.82% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 247.57K.

Información del mercado de NetX (NETX)

Puesto No.940 Cap de mercado $ 12.92M$ 12.92M $ 12.92M Volumen (24H) $ 247.57K$ 247.57K $ 247.57K Cap. de mercado totalmente diluida $ 15.21M$ 15.21M $ 15.21M Suministro de Circulación 16.99M 16.99M 16.99M Suministro máx. 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Suministro total 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Tasa de circulación 84.94% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de NetX es de $ 12.92M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 247.57K. El suministro circulante de NETX es de 16.99M, con un suministro total de 20000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 15.21M.