Precio de CLAWNCH hoy

El precio actual de CLAWNCH (CLAWNCH) hoy es $ 0, con una variación del 0.48% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CLAWNCH a USD es $ 0 por CLAWNCH.

CLAWNCH actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 178,300, con un suministro circulante de 100.00B CLAWNCH. Durante las últimas 24 horas, CLAWNCH cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CLAWNCH experimentó un cambio de -0.04% en la última hora y de -9.64% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de CLAWNCH (CLAWNCH)

Cap de mercado $ 178.30K$ 178.30K $ 178.30K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 178.30K$ 178.30K $ 178.30K Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de CLAWNCH es de $ 178.30K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CLAWNCH es de 100.00B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 178.30K.