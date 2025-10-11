El precio en vivo de Xeleb Protocol hoy es de 0.05221 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de XCX en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de XCX en MEXC ahora.El precio en vivo de Xeleb Protocol hoy es de 0.05221 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de XCX en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de XCX en MEXC ahora.

Más información de XCX

Info. de precios de XCX

Whitepaper de XCX

Sitio web oficial de XCX

Tokenomía de XCX

Pronóstico de precios de XCX

Historial de XCX

Guía de compra de XCX

Conversor de moneda fiat a XCX

Spot de XCX

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Logo de Xeleb Protocol

Precio de Xeleb Protocol(XCX)

Precio en vivo de 1 XCX en USD:

$0.05221
$0.05221$0.05221
-4.04%1D
USD
Gráfico de precios en vivo de Xeleb Protocol (XCX)
Última actualización de la página: 2025-10-11 13:12:24 (UTC+8)

Información del precio (USD) de Xeleb Protocol (XCX)

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.05221
$ 0.05221$ 0.05221
24H Mín
$ 0.05702
$ 0.05702$ 0.05702
24H Máx

$ 0.05221
$ 0.05221$ 0.05221

$ 0.05702
$ 0.05702$ 0.05702

$ 0.09145411179261065
$ 0.09145411179261065$ 0.09145411179261065

$ 0.029927374357583258
$ 0.029927374357583258$ 0.029927374357583258

0.00%

-4.04%

-26.19%

-26.19%

El precio en tiempo real de Xeleb Protocol (XCX) es de $ 0.05221. Durante las últimas 24 horas, XCX se ha operado entre un mínimo de $ 0.05221 y un máximo de $ 0.05702, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de XCX es de $ 0.09145411179261065, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.029927374357583258.

En términos de rendimiento a corto plazo, XCX ha cambiado en un 0.00% en la última hora, -4.04% en 24 horas y -26.19% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Xeleb Protocol (XCX)

No.1367

$ 5.65M
$ 5.65M$ 5.65M

$ 12.72K
$ 12.72K$ 12.72K

$ 52.21M
$ 52.21M$ 52.21M

108.30M
108.30M 108.30M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,954,379.8428781
999,954,379.8428781 999,954,379.8428781

10.83%

BSC

La capitalización de mercado actual de Xeleb Protocol es de $ 5.65M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 12.72K. El suministro circulante de XCX es de 108.30M, con un suministro total de 999954379.8428781. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 52.21M.

Historial de precios de Xeleb Protocol (XCX) en USD

Siga los cambios de precios de Xeleb Protocol para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -0.0021981-4.04%
30 Días$ +0.01638+45.71%
60 Días$ -0.00882-14.46%
90 Días$ +0.03221+161.05%
Cambio de precio de Xeleb Protocol hoy

Hoy, XCX registró un cambio de $ -0.0021981 (-4.04%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Xeleb Protocol en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ +0.01638 (+45.71%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Xeleb Protocol en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, XCX experimentó un cambio de $ -0.00882 (-14.46%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Xeleb Protocol en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ +0.03221 (+161.05%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Xeleb Protocol (XCX)?

Consulta la página Historial de precios de Xeleb Protocol ahora.

Qué es Xeleb Protocol (XCX)

Xeleb, el hub de influencers con agentes de IA, donde la IA ofrece utilidad real. Xeleb es una plataforma de nueva generación que permite a personas y empresas crear, poseer y monetizar agentes de IA con aplicaciones en el mundo real. Al combinar IA y Web3, Xeleb habilita la propiedad tokenizada de agentes, interacciones basadas en utilidad y un crecimiento impulsado por la comunidad. Nuestra misión es cerrar la brecha entre la innovación en IA y la economía de creadores, lo que convierte a los usuarios cotidianos en constructores y beneficiarios del valor impulsado por inteligencia artificial.

Xeleb Protocol está disponible en MEXC, lo que te ofrece la comodidad de comprar, mantener, transferir y hacer staking del token directamente en nuestra plataforma. Ya seas un inversionista experimentado o un principiante en el mundo de las criptomonedas, MEXC te brinda una interfaz amigable y una variedad de herramientas para gestionar tus inversiones en Xeleb Protocol de manera efectiva. Para obtener información más detallada sobre este token, te invitamos a visitar nuestra página de introducción a activos digitales.

Además, puedes:
- Consultar la disponibilidad de staking de XCX para descubrir cómo obtener recompensas por tus activos.
- Leer reseñas y análisis sobre Xeleb Protocol en nuestro blog para mantenerte al tanto de las últimas tendencias del mercado y el análisis de los expertos.

Nuestros recursos integrales están diseñados para que tu experiencia de compra de Xeleb Protocol sea fluida e informada, asegurando que tengas todas las herramientas y conocimientos necesarios para invertir con confianza.

Predicción del precio de Xeleb Protocol (USD)

¿Cuánto valdrá Xeleb Protocol (XCX) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos Xeleb Protocol (XCX) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre Xeleb Protocol.

¡Consulta la predicción del precio de Xeleb Protocol ahora!

Tokenómica de Xeleb Protocol (XCX)

Entender la tokenómica de Xeleb Protocol (XCX) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de XCX!

Cómo comprar Xeleb Protocol (XCX)

¿Buscas cómo comprar Xeleb Protocol? ¡El proceso es sencillo y sin complicaciones! Puedes adquirir Xeleb Protocol en MEXC siguiendo nuestra guía paso a paso sobre cómo comprar. Te ofrecemos instrucciones detalladas y tutoriales en video que te mostrarán cómo registrarte en MEXC y utilizar las diversas opciones de pago disponibles.

XCX a monedas locales

1 Xeleb Protocol (XCX) en VND
1,373.90615
1 Xeleb Protocol (XCX) en AUD
A$0.0804034
1 Xeleb Protocol (XCX) en GBP
0.0386354
1 Xeleb Protocol (XCX) en EUR
0.0449006
1 Xeleb Protocol (XCX) en USD
$0.05221
1 Xeleb Protocol (XCX) en MYR
RM0.2203262
1 Xeleb Protocol (XCX) en TRY
2.1844664
1 Xeleb Protocol (XCX) en JPY
¥7.88371
1 Xeleb Protocol (XCX) en ARS
ARS$73.8468682
1 Xeleb Protocol (XCX) en RUB
4.2425846
1 Xeleb Protocol (XCX) en INR
4.6336375
1 Xeleb Protocol (XCX) en IDR
Rp870.1663186
1 Xeleb Protocol (XCX) en KRW
74.5856397
1 Xeleb Protocol (XCX) en PHP
3.0448872
1 Xeleb Protocol (XCX) en EGP
￡E.2.4831076
1 Xeleb Protocol (XCX) en BRL
R$0.2876771
1 Xeleb Protocol (XCX) en CAD
C$0.073094
1 Xeleb Protocol (XCX) en BDT
6.3299404
1 Xeleb Protocol (XCX) en NGN
76.3299758
1 Xeleb Protocol (XCX) en COP
$202.3638716
1 Xeleb Protocol (XCX) en ZAR
R.0.913675
1 Xeleb Protocol (XCX) en UAH
2.1641045
1 Xeleb Protocol (XCX) en TZS
T.Sh.127.9656658
1 Xeleb Protocol (XCX) en VES
Bs9.86769
1 Xeleb Protocol (XCX) en CLP
$49.86055
1 Xeleb Protocol (XCX) en PKR
Rs14.7190432
1 Xeleb Protocol (XCX) en KZT
27.979339
1 Xeleb Protocol (XCX) en THB
฿1.7051786
1 Xeleb Protocol (XCX) en TWD
NT$1.6038912
1 Xeleb Protocol (XCX) en AED
د.إ0.1916107
1 Xeleb Protocol (XCX) en CHF
Fr0.0412459
1 Xeleb Protocol (XCX) en HKD
HK$0.4061938
1 Xeleb Protocol (XCX) en AMD
֏19.881568
1 Xeleb Protocol (XCX) en MAD
.د.م0.4761552
1 Xeleb Protocol (XCX) en MXN
$0.9705839
1 Xeleb Protocol (XCX) en SAR
ريال0.1957875
1 Xeleb Protocol (XCX) en ETB
Br7.6618175
1 Xeleb Protocol (XCX) en KES
KSh6.7199491
1 Xeleb Protocol (XCX) en JOD
د.أ0.03701689
1 Xeleb Protocol (XCX) en PLN
0.1910886
1 Xeleb Protocol (XCX) en RON
лв0.2286798
1 Xeleb Protocol (XCX) en SEK
kr0.4965171
1 Xeleb Protocol (XCX) en BGN
лв0.0877128
1 Xeleb Protocol (XCX) en HUF
Ft17.6501126
1 Xeleb Protocol (XCX) en CZK
1.0922332
1 Xeleb Protocol (XCX) en KWD
د.ك0.01592405
1 Xeleb Protocol (XCX) en ILS
0.1707267
1 Xeleb Protocol (XCX) en BOB
Bs0.3597269
1 Xeleb Protocol (XCX) en AZN
0.088757
1 Xeleb Protocol (XCX) en TJS
SM0.4813762
1 Xeleb Protocol (XCX) en GEL
0.140967
1 Xeleb Protocol (XCX) en AOA
Kz47.8551639
1 Xeleb Protocol (XCX) en BHD
.د.ب0.01957875
1 Xeleb Protocol (XCX) en BMD
$0.05221
1 Xeleb Protocol (XCX) en DKK
kr0.3351882
1 Xeleb Protocol (XCX) en HNL
L1.3647694
1 Xeleb Protocol (XCX) en MUR
2.3745108
1 Xeleb Protocol (XCX) en NAD
$0.8959236
1 Xeleb Protocol (XCX) en NOK
kr0.5283652
1 Xeleb Protocol (XCX) en NZD
$0.0908454
1 Xeleb Protocol (XCX) en PAB
B/.0.05221
1 Xeleb Protocol (XCX) en PGK
K0.2213704
1 Xeleb Protocol (XCX) en QAR
ر.ق0.1895223
1 Xeleb Protocol (XCX) en RSD
дин.5.2653785
1 Xeleb Protocol (XCX) en UZS
soʻm629.0359999
1 Xeleb Protocol (XCX) en ALL
L4.3464825
1 Xeleb Protocol (XCX) en ANG
ƒ0.0934559
1 Xeleb Protocol (XCX) en AWG
ƒ0.0934559
1 Xeleb Protocol (XCX) en BBD
$0.10442
1 Xeleb Protocol (XCX) en BAM
KM0.0877128
1 Xeleb Protocol (XCX) en BIF
Fr154.43718
1 Xeleb Protocol (XCX) en BND
$0.0673509
1 Xeleb Protocol (XCX) en BSD
$0.05221
1 Xeleb Protocol (XCX) en JMD
$8.3572547
1 Xeleb Protocol (XCX) en KHR
209.6784926
1 Xeleb Protocol (XCX) en KMF
Fr22.13704
1 Xeleb Protocol (XCX) en LAK
1,134.9999773
1 Xeleb Protocol (XCX) en LKR
Rs15.7303509
1 Xeleb Protocol (XCX) en MDL
L0.882349
1 Xeleb Protocol (XCX) en MGA
Ar233.0800588
1 Xeleb Protocol (XCX) en MOP
P0.4161137
1 Xeleb Protocol (XCX) en MVR
0.798813
1 Xeleb Protocol (XCX) en MWK
MK90.1724131
1 Xeleb Protocol (XCX) en MZN
MT3.336219
1 Xeleb Protocol (XCX) en NPR
Rs7.382494
1 Xeleb Protocol (XCX) en PYG
365.10453
1 Xeleb Protocol (XCX) en RWF
Fr75.54787
1 Xeleb Protocol (XCX) en SBD
$0.4296883
1 Xeleb Protocol (XCX) en SCR
0.7434704
1 Xeleb Protocol (XCX) en SRD
$2.0032977
1 Xeleb Protocol (XCX) en SVC
$0.4547491
1 Xeleb Protocol (XCX) en SZL
L0.8954015
1 Xeleb Protocol (XCX) en TMT
m0.182735
1 Xeleb Protocol (XCX) en TND
د.ت0.15302751
1 Xeleb Protocol (XCX) en TTD
$0.3529396
1 Xeleb Protocol (XCX) en UGX
Sh178.14052
1 Xeleb Protocol (XCX) en XAF
Fr29.44644
1 Xeleb Protocol (XCX) en XCD
$0.140967
1 Xeleb Protocol (XCX) en XOF
Fr29.44644
1 Xeleb Protocol (XCX) en XPF
Fr5.32542
1 Xeleb Protocol (XCX) en BWP
P0.7377273
1 Xeleb Protocol (XCX) en BZD
$0.10442
1 Xeleb Protocol (XCX) en CVE
$4.9521185
1 Xeleb Protocol (XCX) en DJF
Fr9.24117
1 Xeleb Protocol (XCX) en DOP
$3.2772217
1 Xeleb Protocol (XCX) en DZD
د.ج6.7946094
1 Xeleb Protocol (XCX) en FJD
$0.1185167
1 Xeleb Protocol (XCX) en GNF
Fr450.0502
1 Xeleb Protocol (XCX) en GTQ
Q0.3978402
1 Xeleb Protocol (XCX) en GYD
$10.8742988
1 Xeleb Protocol (XCX) en ISK
kr6.31741

Xeleb Protocol Recurso

Para conocer Xeleb Protocol más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial Xeleb Protocol
Explorador de bloques

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Xeleb Protocol

¿Cuánto vale Xeleb Protocol (XCX) hoy?
El precio en vivo de XCX en USD es de 0.05221 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de XCX en USD?
El precio actual de XCX en USD es de $ 0.05221. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Xeleb Protocol?
La capitalización de mercado de XCX es de $ 5.65M USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de XCX?
El suministro circulante de XCX es de 108.30M USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de XCX?
XCX alcanzó un precio ATH de 0.09145411179261065 USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de XCX?
XCX vio un precio ATL de 0.029927374357583258 USD.
¿Cuál es el volumen de trading de XCX?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para XCX es de $ 12.72K USD.
¿XCX subirá más este año?
El precio de XCX podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de XCX para obtener un análisis más detallado.
Última actualización de la página: 2025-10-11 13:12:24 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Xeleb Protocol (XCX)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
10-10 18:12:00Actualizaciones de la Industria
Los tokens del sector de privacidad continúan en alza, ZEC sube más del 52% en 24 horas
10-09 22:09:00Actualizaciones de la Industria
La exposición a ETF de Bitcoin y derivados aumenta en $7.75 mil millones en una sola semana, el mayor incremento desde 2025
10-09 06:24:00Actualizaciones de la Industria
Los índices bursátiles estadounidenses caen en picado, las acciones cripto bajan en toda la línea, Bitcoin cae por debajo de los $122,000
10-09 00:05:00Actualizaciones de la Industria
Se reanudaron las retiradas de Bitcoin, con una salida neta de 12.344,33 BTC de CEX en las últimas 24 horas
10-08 11:51:08Actualizaciones de la Industria
Los tokens del Ecosistema BSC continúan aumentando, FORM sube más del 20% en 24h
10-08 03:05:00Actualizaciones de la Industria
$364 millones liquidados en todo el mercado en las últimas 24 horas, principalmente posiciones short

Noticias Destacadas

¿Por qué tantas personas siguen perdiendo dinero en un mercado alcista?

October 6, 2025

El Auge de las Redes Bitcoin de Capa 2: Entendiendo la Tecnología que Está Moldeando el Futuro de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025: Cuando TOTAL3 Alcance Nuevos Máximos pero Tu Portafolio No se Mueve

October 5, 2025
Ver Más

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

Calculadora de XCX a USD

Monto

XCX
XCX
USD
USD

1 XCX = 0.05221 USD

Opera XCX

XCX/USDT
$0.05221
$0.05221$0.05221
-4.04%

Únete hoy a MEXC

-- de comisión de Maker de Spot, -- de comisión de Taker de Spot
-- de comisión de Maker de Futuros, -- de comisión de Taker de Futuros