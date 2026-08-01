Precio de XCAD Network hoy

El precio actual de XCAD Network (XCAD) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XCAD a USD es $ 0 por XCAD.

XCAD Network actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 31,242, con un suministro circulante de 174.82M XCAD. Durante las últimas 24 horas, XCAD cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 9.06, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, XCAD experimentó un cambio de -- en la última hora y de -3.47% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.72.

Información del mercado de XCAD Network (XCAD)

Cap de mercado $ 31.24K$ 31.24K $ 31.24K Volumen (24H) $ 1.72$ 1.72 $ 1.72 Cap. de mercado totalmente diluida $ 31.24K$ 31.24K $ 31.24K Suministro de Circulación 174.82M 174.82M 174.82M Suministro total 194,817,990.5915661 194,817,990.5915661 194,817,990.5915661

La capitalización de mercado actual de XCAD Network es de $ 31.24K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.72. El suministro circulante de XCAD es de 174.82M, con un suministro total de 194817990.5915661. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 31.24K.