Precio de SuiAI hoy

El precio actual de SuiAI (SUAI) hoy es $ 0, con una variación del 19.40% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SUAI a USD es $ 0 por SUAI.

SuiAI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 179,299, con un suministro circulante de 1.00B SUAI. Durante las últimas 24 horas, SUAI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.065232, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SUAI experimentó un cambio de -5.50% en la última hora y de +19.19% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.63K.

Información del mercado de SuiAI (SUAI)

Cap de mercado $ 179.30K$ 179.30K $ 179.30K Volumen (24H) $ 1.63K$ 1.63K $ 1.63K Cap. de mercado totalmente diluida $ 179.30K$ 179.30K $ 179.30K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de SuiAI es de $ 179.30K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.63K. El suministro circulante de SUAI es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 179.30K.