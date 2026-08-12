Precio de BORT hoy

El precio actual de BORT (BORT) hoy es $ 0, con una variación del 0.02% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BORT a USD es $ 0 por BORT.

BORT actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 427,909, con un suministro circulante de 974.00M BORT. Durante las últimas 24 horas, BORT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00394343, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BORT experimentó un cambio de +5.86% en la última hora y de +27.80% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 40.71K.

Información del mercado de BORT (BORT)

Cap de mercado $ 427.91K$ 427.91K $ 427.91K Volumen (24H) $ 40.71K$ 40.71K $ 40.71K Cap. de mercado totalmente diluida $ 439.33K$ 439.33K $ 439.33K Suministro de Circulación 974.00M 974.00M 974.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de BORT es de $ 427.91K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 40.71K. El suministro circulante de BORT es de 974.00M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 439.33K.