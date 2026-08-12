Precio de Hermes OS hoy

El precio actual de Hermes OS (HERMESOS) hoy es $ 0, con una variación del 0.97% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HERMESOS a USD es $ 0 por HERMESOS.

Hermes OS actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 84,752, con un suministro circulante de 100.00B HERMESOS. Durante las últimas 24 horas, HERMESOS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, HERMESOS experimentó un cambio de +0.76% en la última hora y de -5.85% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Hermes OS (HERMESOS)

Cap de mercado $ 84.75K$ 84.75K $ 84.75K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 84.75K$ 84.75K $ 84.75K Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

La capitalización de mercado actual de Hermes OS es de $ 84.75K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HERMESOS es de 100.00B, con un suministro total de 99999999999.99998. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 84.75K.