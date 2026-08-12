Precio de minidev hoy

El precio actual de minidev (MINI) hoy es $ 0, con una variación del 1.39% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MINI a USD es $ 0 por MINI.

minidev actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 92,588, con un suministro circulante de 70.80B MINI. Durante las últimas 24 horas, MINI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MINI experimentó un cambio de +1.01% en la última hora y de -3.10% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de minidev (MINI)

Cap de mercado $ 92.59K$ 92.59K $ 92.59K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 130.78K$ 130.78K $ 130.78K Suministro de Circulación 70.80B 70.80B 70.80B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de minidev es de $ 92.59K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MINI es de 70.80B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 130.78K.