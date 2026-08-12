Precio de EternalAI hoy

El precio actual de EternalAI (EAI) hoy es $ 0.00145244, con una variación del 0.17% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EAI a USD es $ 0.00145244 por EAI.

EternalAI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 462,559, con un suministro circulante de 318.47M EAI. Durante las últimas 24 horas, EAI cotiza entre $ 0.00142882 (bajo) y $ 0.00145964 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.289074, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0012552.

En el corto plazo, EAI experimentó un cambio de -- en la última hora y de -2.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 3.82.

Información del mercado de EternalAI (EAI)

Cap de mercado $ 462.56K$ 462.56K $ 462.56K Volumen (24H) $ 3.82$ 3.82 $ 3.82 Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Suministro de Circulación 318.47M 318.47M 318.47M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de EternalAI es de $ 462.56K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 3.82. El suministro circulante de EAI es de 318.47M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.45M.