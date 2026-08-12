Precio de Warden(WARD)
El precio actual de Warden (WARD) hoy es € 0,002967, con una variación del 0,43% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WARD a EUR es € 0,002967 por WARD.
Warden actualmente está en el puesto #1567 por capitalización de mercado en € 742.70K, con un suministro circulante de 250.32M WARD. Durante las últimas 24 horas, WARD cotiza entre € 0,002943 (bajo) y € 0,003446 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0,138257170269959549, mientras que el mínimo histórico fue € 0,0019039757632375204.
En el corto plazo, WARD experimentó un cambio de +0,16% en la última hora y de -2,63% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 138.51K.
No.1567
WARDEN
La capitalización de mercado actual de Warden es de € 742.70K, con un volumen de trading en 24 horas de € 138.51K. El suministro circulante de WARD es de 250.32M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 2,97M.
+0,16%
-0,43%
-2,63%
-2,63%
Siga los cambios de precios de Warden para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ -0,00001102
|-0,43%
|30 Días
|€ -0,00112
|-27,41%
|60 Días
|€ -0,004193
|-58,57%
|90 Días
|€ -0,028519
|-90,58%
Hoy, WARD registró un cambio de € -0,00001102 (-0,43%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € -0,00112 (-27,41%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, WARD experimentó un cambio de € -0,004193 (-58,57%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0,028519 (-90,58%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Warden, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.
Sentimiento general actual en el mercado de WARD: alcista, alcista 75% | bajista 25%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz dorada
|K > D
|El impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
|StochRSI
|> 80
|Zona de sobrecompra
|El corto plazo sube demasiado rápido, ten en cuenta el riesgo de retroceso.
|Grupo MA
|7 Comprar 0 Neutral 0 Vender
|≥ 80% Compra
|Todas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
|MACD
|Cruz dorada
|DIF > DEA
|Está surgiendo un impulso alcista.
|Grupo EMA
|7 Comprar 0 Neutral 0 Vender
|≥ 80% Compra
|Todas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Precio ≤ Medio
|Entre la banda inferior y la banda media
|Relativamente débil, pero no extremo.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|S1 ≤ Precio < Pivote
|Entre S1‑Pivote
|Acaba de dejar el pivote central, posición moderadamente baja.
**【Estructura del mercado】** WARD_USDT registró un nivel de 0,005135 en el período de 4 horas, situándose dentro del rango del 0,7% por debajo del eje central del pivote en 0,00517. El precio se encuentra en una estructura donde las señales de compra de la media móvil (MA) y la media móvil exponencial (EMA) coinciden, mostrando una configuración técnica claramente alcista. Actualmente, el par se sitúa cerca del extremo inferior del sistema de pivotes, a una distancia relativamente corta de los niveles de resistencia superiores. **【Estado del impulso】** El MACD mantiene una configuración de cruce alcista, mientras que las medias móviles rápida y lenta reflejan una distribución concentrada de posiciones largas con una relación de 7 compras frente a 0 ventas. El RSI muestra un valor neutro, sin señales de sobrecompra ni sobrecalentamiento en la dinámica del mercado. Los indicadores de corto, medio y largo plazo siguen alineados en dirección alcista, y la volatilidad se encuentra en un rango relativamente estable y convergente. **【Niveles clave】** La primera resistencia R1 se ubica en 0,00526 (a un 2,4% del precio actual), mientras que la segunda resistencia R2 está fijada en 0,00537 (a un 4,6% del precio actual), conformando así un área objetivo más lejana. En el lado bajista, el primer soporte S1 se sitúa en 0,00506 (a un 1,4% del precio actual), y el segundo soporte S2 se encuentra en 0,00497 (a un 3,2% del precio actual), formando así niveles de defensa cercanos.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de Warden podría ver un crecimiento del 0,00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
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El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
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