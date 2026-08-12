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El precio actual de Warden hoy es 0,002967 EUR. La capitalización de mercado de WARD es 742 699,44 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de WARD a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Warden hoy es 0,002967 EUR. La capitalización de mercado de WARD es 742 699,44 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de WARD a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Warden(WARD)

Precio en vivo de 1 WARD en EUR:

€0,00255076
€0,00255076€0,00255076
-0.43%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Warden (WARD)
Última actualización de la página: 2026-08-12 11:26:32 (UTC+8)

Precio de Warden hoy

El precio actual de Warden (WARD) hoy es € 0,002967, con una variación del 0,43% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WARD a EUR es € 0,002967 por WARD.

Warden actualmente está en el puesto #1567 por capitalización de mercado en € 742.70K, con un suministro circulante de 250.32M WARD. Durante las últimas 24 horas, WARD cotiza entre € 0,002943 (bajo) y € 0,003446 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0,138257170269959549, mientras que el mínimo histórico fue € 0,0019039757632375204.

En el corto plazo, WARD experimentó un cambio de +0,16% en la última hora y de -2,63% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 138.51K.

Información del mercado de Warden (WARD)

No.1567

€ 742.70K
€ 742.70K€ 742.70K

€ 138.51K
€ 138.51K€ 138.51K

€ 2,97M
€ 2,97M€ 2,97M

250.32M
250.32M 250.32M

--
----

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

WARDEN

La capitalización de mercado actual de Warden es de € 742.70K, con un volumen de trading en 24 horas de € 138.51K. El suministro circulante de WARD es de 250.32M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 2,97M.

Historial de precios de Warden EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0,002943
€ 0,002943€ 0,002943
24H Mín
€ 0,003446
€ 0,003446€ 0,003446
24H Máx

€ 0,002943
€ 0,002943€ 0,002943

€ 0,003446
€ 0,003446€ 0,003446

€ 0,138257170269959549
€ 0,138257170269959549€ 0,138257170269959549

€ 0,0019039757632375204
€ 0,0019039757632375204€ 0,0019039757632375204

+0,16%

-0,43%

-2,63%

-2,63%

Historial de precios de Warden (WARD) en EUR

Siga los cambios de precios de Warden para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ -0,00001102-0,43%
30 Días€ -0,00112-27,41%
60 Días€ -0,004193-58,57%
90 Días€ -0,028519-90,58%
Cambio de precio de Warden hoy

Hoy, WARD registró un cambio de € -0,00001102 (-0,43%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Warden en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -0,00112 (-27,41%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Warden en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, WARD experimentó un cambio de € -0,004193 (-58,57%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Warden en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -0,028519 (-90,58%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Warden (WARD)?

Consulta la página Historial de precios de Warden ahora.

Análisis de Warden

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Warden, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Warden: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de WARD: alcista, alcista 75% | bajista 25%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz doradaK > DEl impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
StochRSI> 80Zona de sobrecompraEl corto plazo sube demasiado rápido, ten en cuenta el riesgo de retroceso.
Grupo MA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
MACDCruz doradaDIF > DEAEstá surgiendo un impulso alcista.
Grupo EMA7 Comprar 0 Neutral 0 Vender≥ 80% CompraTodas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Precio ≤ MedioEntre la banda inferior y la banda mediaRelativamente débil, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivoteS1 ≤ Precio < PivoteEntre S1‑PivoteAcaba de dejar el pivote central, posición moderadamente baja.

**【Estructura del mercado】** WARD_USDT registró un nivel de 0,005135 en el período de 4 horas, situándose dentro del rango del 0,7% por debajo del eje central del pivote en 0,00517. El precio se encuentra en una estructura donde las señales de compra de la media móvil (MA) y la media móvil exponencial (EMA) coinciden, mostrando una configuración técnica claramente alcista. Actualmente, el par se sitúa cerca del extremo inferior del sistema de pivotes, a una distancia relativamente corta de los niveles de resistencia superiores. **【Estado del impulso】** El MACD mantiene una configuración de cruce alcista, mientras que las medias móviles rápida y lenta reflejan una distribución concentrada de posiciones largas con una relación de 7 compras frente a 0 ventas. El RSI muestra un valor neutro, sin señales de sobrecompra ni sobrecalentamiento en la dinámica del mercado. Los indicadores de corto, medio y largo plazo siguen alineados en dirección alcista, y la volatilidad se encuentra en un rango relativamente estable y convergente. **【Niveles clave】** La primera resistencia R1 se ubica en 0,00526 (a un 2,4% del precio actual), mientras que la segunda resistencia R2 está fijada en 0,00537 (a un 4,6% del precio actual), conformando así un área objetivo más lejana. En el lado bajista, el primer soporte S1 se sitúa en 0,00506 (a un 1,4% del precio actual), y el segundo soporte S2 se encuentra en 0,00497 (a un 3,2% del precio actual), formando así niveles de defensa cercanos.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

Predicción de precios para Warden

Predicción del precio de Warden (WARD) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de WARD en 2030 es de € --, con un 0,00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Warden (WARD) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Warden podría ver un crecimiento del 0,00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Warden en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de WARD para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Warden.

Cómo comprar e invertir Warden en España

¿Listo para empezar con Warden? Comprar WARD es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Warden. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Warden (WARD).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Warden instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Warden (WARD)

¿Qué puedes hacer con Warden?

Poseer Warden te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

    Trading de futuros

    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

    Premercado MEXC

    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Warden (WARD) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Warden (WARD)

Warden está construyendo la base tecnológica para el internet de agentes: una red global de agentes donde los agentes de IA viven, ganan y colaboran, junto con una billetera de nueva generación orientada a agentes.

Warden Recurso

Para conocer Warden más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial Warden
Explorador de bloques

Categoría :

AI Agent LaunchpadAI AgentsArtificial Intelligence (AI)

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Warden

Última actualización de la página: 2026-08-12 11:26:32 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Warden (WARD)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Warden

WARD USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de WARD con apalancamiento. Explora el trading de futuros WARDUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Warden (WARD) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Warden en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
WARD/USDT
€0,00255076
€0,00255076€0,00255076
-0,43%
44.72M (USDT)

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ETH
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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

€0,00000
€0,00000€0,00000

0,00%

up

up

UPROBINHOOD

€0,267116
€0,267116€0,267116

+3,12%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

€0,316437
€0,316437€0,316437

-13,65%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

€0,0124528
€0,0124528€0,0124528

-21,51%

AurumX

AurumX

UMX

€0,099029
€0,099029€0,099029

-34,12%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

€0,0061232
€0,0061232€0,0061232

+58,22%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

€0,000314674
€0,000314674€0,000314674

+38,07%

Holoworld AI

Holoworld AI

HOLO

€0,0867138
€0,0867138€0,0867138

+36,49%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

€2,712612
€2,712612€2,712612

+30,33%

UPCX

UPCX

UPC

€0,141126
€0,141126€0,141126

+21,46%

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