Precio de Warden hoy

El precio actual de Warden (WARD) hoy es € 0,002967, con una variación del 0,43% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WARD a EUR es € 0,002967 por WARD.

Warden actualmente está en el puesto #1567 por capitalización de mercado en € 742.70K, con un suministro circulante de 250.32M WARD. Durante las últimas 24 horas, WARD cotiza entre € 0,002943 (bajo) y € 0,003446 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0,138257170269959549, mientras que el mínimo histórico fue € 0,0019039757632375204.

En el corto plazo, WARD experimentó un cambio de +0,16% en la última hora y de -2,63% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 138.51K.

Información del mercado de Warden (WARD)

Puesto No.1567 Cap de mercado € 742.70K€ 742.70K € 742.70K Volumen (24H) € 138.51K€ 138.51K € 138.51K Cap. de mercado totalmente diluida € 2,97M€ 2,97M € 2,97M Suministro de Circulación 250.32M 250.32M 250.32M Suministro máx. ---- -- Suministro total 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Blockchain pública WARDEN

La capitalización de mercado actual de Warden es de € 742.70K, con un volumen de trading en 24 horas de € 138.51K. El suministro circulante de WARD es de 250.32M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 2,97M.