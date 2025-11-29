Precio de ArchAI hoy

El precio actual de ArchAI (ARCHAI) hoy es $ 0.001672, con una variación del 0.76% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ARCHAI a USD es $ 0.001672 por ARCHAI.

ArchAI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 658,046, con un suministro circulante de 393.57M ARCHAI. Durante las últimas 24 horas, ARCHAI cotiza entre $ 0.00166105 (bajo) y $ 0.00171685 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00836712, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00156581.

En el corto plazo, ARCHAI experimentó un cambio de -1.77% en la última hora y de -39.82% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de ArchAI (ARCHAI)

Cap de mercado $ 658.05K$ 658.05K $ 658.05K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Suministro de Circulación 393.57M 393.57M 393.57M Suministro total 822,688,389.0 822,688,389.0 822,688,389.0

