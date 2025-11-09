DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu DFDV Staked SOL (DFDVSOL), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
2025-11-09
DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für DFDV Staked SOL (DFDVSOL), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 92.05M
Gesamtangebot:
$ 557.79K
Umlaufangebot:
$ 557.79K
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 92.05M
Allzeithoch:
$ 259.77
Allzeittief:
$ 150.48
Aktueller Preis:
$ 165.02
DFDV Staked SOL (DFDVSOL)-Informationen

DeFi Development Corporation, formerly Janover Inc. (Nasdaq: JNVR), has adopted a treasury policy under which the principal holding in its treasury reserve on the balance sheet will be allocated to Solana (SOL). In adopting its new treasury policy, the Company aims to provide investors with a means to access the Solana ecosystem. The Company's treasury policy is expected to provide investors economic exposure to SOL investment.

Decentralization is no longer theoretical. The future is inherently decentralized, interoperable, and powered by cryptographic integrity rather than institutional trust, to which Solana will be central. Solana offers the necessary infrastructure for scalable decentralized applications through its high throughput, rapid transaction finality, and developer-friendly environment.

Offizielle Website:
https://defidevcorp.com/

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von DFDV Staked SOL (DFDVSOL) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von DFDVSOL-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele DFDVSOL-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von DFDVSOL verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des DFDVSOL -Tokens!

DFDVSOL Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich DFDVSOL entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose DFDVSOL kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

