Dvision Network (DVI)-Preisprognose (USD)

Erhalten Sie Dvision Network-Preisprognosen für 2026, 2027, 2028, 2030 und weitere Jahre. Prognostizieren Sie, wie stark DVI in den nächsten 5 Jahren oder länger wachsen wird. Erstellen Sie sofort Zukunftsszenarien für den Preis, basierend auf Markttrends und Stimmung.

DVI kaufen

Geben Sie eine Zahl zwischen -100 und 1,000 ein, um den Preis von Dvision Network zu prognostizieren. % Berechnen *Haftungsausschluss: Alle Preisprognosen erfolgen auf Grundlage von Benutzereingaben. -- -- -- 0.00% USD Tatsächlich Vorhersage Dvision Network Preisprognose für 2025–2050 (USD) Dvision Network (DVI) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Dvision Network potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 0.004612 erreichen. Dvision Network (DVI) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Dvision Network potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 0.004843 erreichen. Dvision Network (DVI) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von DVI im Jahr 2027 $ 0.005085 bei einer Wachstumsrate von 10.25%. Dvision Network (DVI) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von DVI im Jahr 2028 $ 0.005339 bei einer Wachstumsrate von 15.76%. Dvision Network (DVI) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von DVI im Jahr 2029 bei $ 0.005606 mit einer Wachstumsrate von 21.55%. Dvision Network (DVI) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von DVI im Jahr 2030 bei $ 0.005887 mit einer Wachstumsrate von 27.63%. Dvision Network (DVI) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren) Im Jahr 2040 könnte der Preis von Dvision Network potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.009589 erreichen. Dvision Network (DVI) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren) Im Jahr 2050 könnte der Preis von Dvision Network potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.015620 erreichen. Jahr Preis Wachstum 2025 $ 0.004612 0.00%

2026 $ 0.004843 5.00%

2027 $ 0.005085 10.25%

2028 $ 0.005339 15.76%

2029 $ 0.005606 21.55%

2030 $ 0.005887 27.63%

2031 $ 0.006181 34.01%

2032 $ 0.006490 40.71% Jahr Preis Wachstum 2033 $ 0.006815 47.75%

2034 $ 0.007155 55.13%

2035 $ 0.007513 62.89%

2036 $ 0.007889 71.03%

2037 $ 0.008283 79.59%

2038 $ 0.008697 88.56%

2039 $ 0.009132 97.99%

2040 $ 0.009589 107.89% Mehr anzeigen Kurzfristige Dvision Network Preisvorhersage für heute, morgen, diese Woche und 30 Tage Datum Preisvorhersage Wachstum October 27, 2025(Heute) $ 0.004612 0.00%

October 28, 2025(Morgen) $ 0.004613 0.01%

November 3, 2025(Diese Woche) $ 0.004617 0.10%

November 26, 2025(30 Tage) $ 0.004631 0.41% Dvision Network (DVI) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für DVI am October 27, 2025(Heute) beträgt $0.004612 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. Dvision Network (DVI) Preisvorhersage für morgen Für October 28, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für DVI bei $0.004613 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. Dvision Network (DVI) Preisvorhersage für diese Woche Bis November 3, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für DVI bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $0.004617 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. Dvision Network (DVI) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für DVI bei $0.004631 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Aktuelle Dvision Network Preisstatistiken Aktueller Preis ---- -- Preisänderung (24H) -- Marktkapitalisierung $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Umlaufangebot 246.77M 246.77M 246.77M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- Der aktuelle DVI-Preis beträgt --. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von 0.00% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Darüber hinaus verfügt DVI über ein Umlaufangebot von 246.77M und eine gesamte Marktkapitalisierung von $ 1.14M. Live-Preis von DVI ansehen

Dvision Network Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von Dvision Network beträgt der aktuelle Preis von Dvision Network 0.004612USD. Das umlaufende Angebot von Dvision Network (DVI) liegt bei 246.77M DVI , was zu einer Marktkapitalisierung von $1,137,919 führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden 0.54% $ 0 $ 0.004613 $ 0.004544

7 Tage -1.18% $ -0.000054 $ 0.005558 $ 0.004399

30 Tage -16.51% $ -0.000761 $ 0.005558 $ 0.004399 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat Dvision Network eine Preisbewegung von $0 gezeigt, was einer Wertveränderung von 0.54% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde Dvision Network zu einem Höchstpreis von $0.005558 und einem Tiefstpreis von $0.004399 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von -1.18% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von DVI für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat Dvision Network eine Veränderung von -16.51% erfahren, was etwa $-0.000761 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass DVI in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte.

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von Dvision Network (DVI)? Das Dvision Network Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von DVI basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für Dvision Network im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von DVI berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von Dvision Network beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von DVI. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von DVI, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von Dvision Network zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für DVI wichtig?

DVI Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) : Lohnt es sich, jetzt in DVI zu investieren? Gemäß Ihren Prognosen wird DVI am undefined -- erreichen und ist damit ein Token, das es zu berücksichtigen gilt. Was ist die Preisprognose von DVI nächster Monat? Laut dem Dvision Network (DVI) Preisprognose-Tool wird der prognostizierte DVI-Preis am undefined -- erreichen. Wie viel wird 1 DVI im Jahr 2026 kosten? Der Preis von 1 Dvision Network (DVI) beträgt heute -- . Laut dem obigen Prognosemodul wird DVI um 0.00% steigen und im Jahr 2026 -- erreichen. Wie lautet der prognostizierte Preis von DVI im Jahr 2027? Für Dvision Network (DVI) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 DVI bis 2027 -- erreichen soll. Wie lautet das geschätzte Preisziel von DVI im Jahr 2028? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Dvision Network (DVI) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2028. Wie lautet das geschätzte Preisziel von DVI im Jahr 2029? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Dvision Network (DVI) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2029. Wie viel wird 1 DVI im Jahr 2030 kosten? Der Preis von 1 Dvision Network (DVI) beträgt heute -- . Laut dem obigen Prognosemodul wird DVI um 0.00% steigen und im Jahr 2030 -- erreichen. Wie lautet die DVI-Preisprognose für 2040? Für Dvision Network (DVI) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 DVI bis 2040 -- erreichen soll. Jetzt registrieren