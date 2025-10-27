Yieldbasis (YB)-Preisprognose (USD)

Erhalten Sie Yieldbasis-Preisprognosen für 2026, 2027, 2028, 2030 und weitere Jahre. Prognostizieren Sie, wie stark YB in den nächsten 5 Jahren oder länger wachsen wird. Erstellen Sie sofort Zukunftsszenarien für den Preis, basierend auf Markttrends und Stimmung.

YB kaufen

Geben Sie eine Zahl zwischen -100 und 1,000 ein, um den Preis von Yieldbasis zu prognostizieren. % Berechnen *Haftungsausschluss: Alle Preisprognosen erfolgen auf Grundlage von Benutzereingaben. $0.5668 $0.5668 $0.5668 +0.01% USD Tatsächlich Vorhersage Yieldbasis Preisprognose für 2025–2050 (USD) Yieldbasis (YB) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Yieldbasis potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 0.5668 erreichen. Yieldbasis (YB) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Yieldbasis potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 0.59514 erreichen. Yieldbasis (YB) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von YB im Jahr 2027 $ 0.624897 bei einer Wachstumsrate von 10.25%. Yieldbasis (YB) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von YB im Jahr 2028 $ 0.656141 bei einer Wachstumsrate von 15.76%. Yieldbasis (YB) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von YB im Jahr 2029 bei $ 0.688948 mit einer Wachstumsrate von 21.55%. Yieldbasis (YB) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von YB im Jahr 2030 bei $ 0.723396 mit einer Wachstumsrate von 27.63%. Yieldbasis (YB) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren) Im Jahr 2040 könnte der Preis von Yieldbasis potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 1.1783 erreichen. Yieldbasis (YB) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren) Im Jahr 2050 könnte der Preis von Yieldbasis potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 1.9193 erreichen. Jahr Preis Wachstum 2025 $ 0.5668 0.00%

2026 $ 0.59514 5.00%

2027 $ 0.624897 10.25%

2028 $ 0.656141 15.76%

2029 $ 0.688948 21.55%

2030 $ 0.723396 27.63%

2031 $ 0.759566 34.01%

2032 $ 0.797544 40.71% Jahr Preis Wachstum 2033 $ 0.837421 47.75%

2034 $ 0.879292 55.13%

2035 $ 0.923257 62.89%

2036 $ 0.969420 71.03%

2037 $ 1.0178 79.59%

2038 $ 1.0687 88.56%

2039 $ 1.1222 97.99%

2040 $ 1.1783 107.89% Mehr anzeigen Kurzfristige Yieldbasis Preisvorhersage für heute, morgen, diese Woche und 30 Tage Datum Preisvorhersage Wachstum October 27, 2025(Heute) $ 0.5668 0.00%

October 28, 2025(Morgen) $ 0.566877 0.01%

November 3, 2025(Diese Woche) $ 0.567343 0.10%

November 26, 2025(30 Tage) $ 0.569129 0.41% Yieldbasis (YB) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für YB am October 27, 2025(Heute) beträgt $0.5668 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. Yieldbasis (YB) Preisvorhersage für morgen Für October 28, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für YB bei $0.566877 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. Yieldbasis (YB) Preisvorhersage für diese Woche Bis November 3, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für YB bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $0.567343 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. Yieldbasis (YB) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für YB bei $0.569129 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Aktuelle Yieldbasis Preisstatistiken
Der aktuelle YB-Preis beträgt $ 0.5668. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von +0.01% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 2.91M. Darüber hinaus verfügt YB über ein Umlaufangebot von 87.92M und eine gesamte Marktkapitalisierung von $ 49.98M.

Yieldbasis Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von Yieldbasis beträgt der aktuelle Preis von Yieldbasis 0.5685USD. Das umlaufende Angebot von Yieldbasis (YB) liegt bei 0.00 YB , was zu einer Marktkapitalisierung von $49.98M führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden 0.02% $ 0.010700 $ 0.6236 $ 0.5483

7 Tage 0.28% $ 0.124800 $ 0.6236 $ 0.3555

30 Tage 0.42% $ 0.168499 $ 1.5 $ 0.3555 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat Yieldbasis eine Preisbewegung von $0.010700 gezeigt, was einer Wertveränderung von 0.02% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde Yieldbasis zu einem Höchstpreis von $0.6236 und einem Tiefstpreis von $0.3555 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von 0.28% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von YB für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat Yieldbasis eine Veränderung von 0.42% erfahren, was etwa $0.168499 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass YB in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte. Prüfen Sie den vollständigen Yieldbasis-Preisverlauf für detaillierte Trends auf MEXC. Vollständigen YB-Preisverlauf ansehen

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von Yieldbasis (YB)? Das Yieldbasis Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von YB basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für Yieldbasis im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von YB berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von Yieldbasis beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von YB. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von YB, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von Yieldbasis zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für YB wichtig?

YB Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

