MATES (MATES) Tokenomics

MATES (MATES) Information The ecosystem token of Moemate. $MATES is the key to unlock the world of intelligent and fun AI Agents. Moemate is the ecosystem for building, incubating, hosting, operating and trading AI agents. More than 6m users have used our products, >30 mins average daily engagement time, and 500,000+ Agents already built by the community. These agents can be built by anyone. Moemate makes it easy yet customizable for anyone to build and host AI agents with on-chain and off-chain skills, and multi-agent simulations for different use cases, especially related to Crypto, Attention & Entertainment. Officiel hjemmeside: https://www.moemate.io/ Hvidbog: https://moemate.io/whatsup Køb MATES nu!

MATES (MATES) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MATES (MATES), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 243.14K $ 243.14K $ 243.14K Samlet udbud $ 19.50B $ 19.50B $ 19.50B Cirkulerende forsyning $ 2.25B $ 2.25B $ 2.25B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.11M $ 2.11M $ 2.11M Alle tiders Høj: $ 0.01270764 $ 0.01270764 $ 0.01270764 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00010574 $ 0.00010574 $ 0.00010574 Få mere at vide om MATES (MATES) pris

MATES (MATES) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MATES (MATES) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MATES tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MATES tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MATES's tokenomics, kan du udforske MATES tokens live-pris!

