Liquid RON (LRON) Tokenomics

Liquid RON (LRON) Information Liquid RON is a Ronin staking protocol that automates user staking actions. Deposit RON, get Liquid RON, a token representing your stake in the validation process of the Ronin Network. The Liquid RON protocol stakes and harvests rewards automatically, auto compounding your rewards and ensuring the best yield possible. Holding Liquid RON not only automates staking, it also unlocks your liquidity. RON tokens that were previously locked in the RoninStaking protocol are now available via Liquid RON. You can use your Liquid RON in liquidity protocols such as AMMs or borrow markets or as payment within the Ronin Ecosystem. Liquid Ron is built on top of the ERC-4626 standard. Over time your Liquid RON tokens will appreciate in value and you can redeem them for more RON tokens than you've initially deposited. Officiel hjemmeside: https://www.liquidron.com/ Køb LRON nu!

Liquid RON (LRON) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Liquid RON (LRON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.29M $ 4.29M $ 4.29M Samlet udbud $ 7.30M $ 7.30M $ 7.30M Cirkulerende forsyning $ 7.30M $ 7.30M $ 7.30M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.29M $ 4.29M $ 4.29M Alle tiders Høj: $ 0.782788 $ 0.782788 $ 0.782788 Alle tiders Lav: $ 0.408063 $ 0.408063 $ 0.408063 Nuværende pris: $ 0.588222 $ 0.588222 $ 0.588222 Få mere at vide om Liquid RON (LRON) pris

Liquid RON (LRON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Liquid RON (LRON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LRON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LRON tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LRON's tokenomics, kan du udforske LRON tokens live-pris!

