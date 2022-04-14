Increment Staked FLOW (STFLOW) Tokenomics Få vigtig indsigt i Increment Staked FLOW (STFLOW), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Increment Staked FLOW (STFLOW) Information stFlow is the liquid-staked version of flow token, enabling users to earn staking rewards and participate in Flow's DeFi ecosystem at the same time. Officiel hjemmeside: https://app.increment.fi/staking Hvidbog: https://docs.increment.fi/protocols/liquid-staking/protocol-overview Køb STFLOW nu!

Increment Staked FLOW (STFLOW) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Increment Staked FLOW (STFLOW), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.92M $ 2.92M $ 2.92M Samlet udbud $ 5.84M $ 5.84M $ 5.84M Cirkulerende forsyning $ 5.84M $ 5.84M $ 5.84M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.92M $ 2.92M $ 2.92M Alle tiders Høj: $ 1.91 $ 1.91 $ 1.91 Alle tiders Lav: $ 0.369164 $ 0.369164 $ 0.369164 Nuværende pris: $ 0.499355 $ 0.499355 $ 0.499355 Få mere at vide om Increment Staked FLOW (STFLOW) pris

Increment Staked FLOW (STFLOW) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Increment Staked FLOW (STFLOW) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STFLOW tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STFLOW tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STFLOW's tokenomics, kan du udforske STFLOW tokens live-pris!

