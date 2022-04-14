CorgiAI (CORGIAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i CorgiAI (CORGIAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CorgiAI (CORGIAI) Information What is the project about? CorgiAI is a community driven AI project centered around the creation of a tight knitted community. In CorgiAI, we would like to combine the best of AI with web3 capabilities and allow users to explore the limitless potential of AI technology. What makes your project unique? We are the first project on Cronos Chain to build with AI technology. We have ambitious plans to launch various features with the aid of AI Image Generative Tool and Chatbots so that our users can try out these tools while having fun and earning yields on our platform. History of your project. Our project was officially launched in Jun 2023 along with the ICO of our native token via VVS Finance. We are currently incubated in Cronos Labs Accelerator Program. What’s next for your project? We are in preparation to launch several features to expand the utility of $CORGIAI and to allow users exploring AI image generation technology. What can your token be used for? Currently, it is equipped with staking capability. However, in a near feature, it will be used for a wide range of features on our platform such as redeeming credits for generating images with AI. Officiel hjemmeside: https://corgiai.xyz/ Hvidbog: https://corgiai.xyz/CorgiAI_Whitepaper.pdf Køb CORGIAI nu!

CorgiAI (CORGIAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CorgiAI (CORGIAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 43.28M Samlet udbud $ 372.50B Cirkulerende forsyning $ 343.53B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 46.93M Alle tiders Høj: $ 0.0042301 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.0001259

CorgiAI (CORGIAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CorgiAI (CORGIAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CORGIAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CORGIAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CORGIAI's tokenomics, kan du udforske CORGIAI tokens live-pris!

