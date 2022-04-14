Aliens (ALIENS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Aliens (ALIENS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Aliens (ALIENS) Information Aliens is a new project on Solana where a new Alien language is created and inscribed into Solana blocks. A whole alien civilization lives on-chain. Roadmap: Translator for users holding 0.5% (will be adjusted as we progress) Chats inscribed into the Solana chain and Database for Inscription PDAs(Aliens Data) Redeem Aliens Planets Missions on-chain Mint Land on Planets Officiel hjemmeside: https://aliens.sh/ Køb ALIENS nu!

Aliens (ALIENS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Aliens (ALIENS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.10K $ 12.10K $ 12.10K Samlet udbud $ 951.23M $ 951.23M $ 951.23M Cirkulerende forsyning $ 951.23M $ 951.23M $ 951.23M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.10K $ 12.10K $ 12.10K Alle tiders Høj: $ 0.00032261 $ 0.00032261 $ 0.00032261 Alle tiders Lav: $ 0.00000743 $ 0.00000743 $ 0.00000743 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Aliens (ALIENS) pris

Aliens (ALIENS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Aliens (ALIENS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ALIENS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ALIENS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ALIENS's tokenomics, kan du udforske ALIENS tokens live-pris!

