SKALE (SKL) Tokenomics Få vigtig indsigt i SKALE (SKL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SKALE (SKL) Information SKALE is an elastic blockchains which are highly performant, decentralized, configurable, Ethereum compatible. SKL is the native token of SKALE, representing the right to work for validators in the network and the right to pledge and acquire relevant resources for principals. Officiel hjemmeside: https://skale.space/?utm_medium=website&utm_source=coinmarketcap&utm_campaign=skalepage Hvidbog: https://skale.space/docs/?utm_medium=website&utm_source=coinmarketcap&utm_campaign=skalepage Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x00c83aecc790e8a4453e5dd3b0b4b3680501a7a7

SKALE (SKL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SKALE (SKL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 298.49M $ 298.49M $ 298.49M Samlet udbud $ 7.00B $ 7.00B $ 7.00B Cirkulerende forsyning $ 5.94B $ 5.94B $ 5.94B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 351.68M $ 351.68M $ 351.68M Alle tiders Høj: $ 1.19898 $ 1.19898 $ 1.19898 Alle tiders Lav: $ 0.015915412070436754 $ 0.015915412070436754 $ 0.015915412070436754 Nuværende pris: $ 0.05024 $ 0.05024 $ 0.05024 Få mere at vide om SKALE (SKL) pris

SKALE (SKL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SKALE (SKL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SKL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SKL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SKL's tokenomics, kan du udforske SKL tokens live-pris!

Sådan køber du SKL Er du interesseret i at tilføje SKALE (SKL) til din portefølje?

SKALE (SKL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SKL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SKL prishistorikken nu!

SKL Prisprediktion Vil du vide, hvor SKL måske er på vej hen? Vores SKL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SKL Tokens prisprediktion nu!

