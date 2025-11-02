roule token (ROUL) Prisprediktion (USD)

roule token Prisprediktion for 2025-2050 (USD) roule token (ROUL) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan roule token potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.003955 i 2025. roule token (ROUL) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan roule token potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.004153 i 2026. roule token (ROUL) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på ROUL for 2027 være $ 0.004360 med en 10.25% vækstrate. roule token (ROUL) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på ROUL i 2028 være $ 0.004578 med en 15.76% vækstrate. roule token (ROUL) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for ROUL i 2029 være $ 0.004807 sammen med 21.55% vækstraten. roule token (ROUL) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for ROUL i 2030 være $ 0.005048 sammen med 27.63% vækstraten. roule token (ROUL) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på roule token potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.008222. roule token (ROUL) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på roule token potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.013393.

2026 $ 0.004153 5.00%

2027 $ 0.004360 10.25%

2028 $ 0.004578 15.76%

2029 $ 0.004807 21.55%

2030 $ 0.005048 27.63%

2031 $ 0.005300 34.01%

2032 $ 0.005565 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.005843 47.75%

2034 $ 0.006135 55.13%

2035 $ 0.006442 62.89%

2036 $ 0.006764 71.03%

2037 $ 0.007103 79.59%

2038 $ 0.007458 88.56%

2039 $ 0.007831 97.99%

2040 $ 0.008222 107.89% Vis mere Kortsigtet roule tokenprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.003955 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.003955 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.003959 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.003971 0.41% roule token (ROUL) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på ROUL for November 2, 2025(I dag) , er $0.003955 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. roule token (ROUL) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for ROUL, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.003955 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. roule token (ROUL) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for ROUL, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.003959 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. roule token (ROUL) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på ROUL være $0.003971 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel roule token prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 286.07K$ 286.07K $ 286.07K Cirkulationsforsyning 72.33M 72.33M 72.33M Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste ROUL pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har ROUL et cirkulerende forsyning på 72.33M og en samlet markedsværdi på $ 286.07K. Se live ROUL pris

roule token Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på roule token-siden med livepriser er den aktuelle pris på roule token 0.003955USD. Det cirkulerende udbud af roule token(ROUL) er 72.33M ROUL , hvilket giver det en markedsværdi på $286,071 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 0.09% $ 0 $ 0.003965 $ 0.003942

7 dage -3.05% $ -0.000120 $ 0.004278 $ 0.003790

30 dage -7.86% $ -0.000311 $ 0.004278 $ 0.003790 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har roule token vist en prisbevægelse på $0 , hvilket svarer til en værdiændring på 0.09% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev roule token handlet til en højeste værdi på $0.004278 og en laveste værdi på $0.003790 . Den havde oplevet en prisændring på -3.05% . Denne seneste tendens viser ROULs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har roule token oplevet en ændring på -7.86% , hvilket svarer til cirka $-0.000311 i værdi. Det tyder på, at ROUL kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer roule token (ROUL )-prisforudsigelsesmodulet? roule token-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på ROUL baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for roule token over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på ROUL, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på roule token. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for ROUL. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af ROUL for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for roule token.

Hvorfor er ROUL prisforudsigelse vigtig?

ROUL Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

