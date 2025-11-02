Meter Stable (MTR) Prisprediktion (USD)

Få Meter Stable prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget MTR vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Meter Stable % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse Meter Stable Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Meter Stable (MTR) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Meter Stable potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.502031 i 2025. Meter Stable (MTR) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Meter Stable potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.527132 i 2026. Meter Stable (MTR) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på MTR for 2027 være $ 0.553489 med en 10.25% vækstrate. Meter Stable (MTR) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på MTR i 2028 være $ 0.581163 med en 15.76% vækstrate. Meter Stable (MTR) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for MTR i 2029 være $ 0.610221 sammen med 21.55% vækstraten. Meter Stable (MTR) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for MTR i 2030 være $ 0.640732 sammen med 27.63% vækstraten. Meter Stable (MTR) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Meter Stable potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 1.0436. Meter Stable (MTR) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Meter Stable potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 1.7000. År Pris Vækst 2025 $ 0.502031 0.00%

2026 $ 0.527132 5.00%

2027 $ 0.553489 10.25%

2028 $ 0.581163 15.76%

2029 $ 0.610221 21.55%

2030 $ 0.640732 27.63%

2031 $ 0.672769 34.01%

2032 $ 0.706408 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.741728 47.75%

2034 $ 0.778814 55.13%

2035 $ 0.817755 62.89%

2036 $ 0.858643 71.03%

2037 $ 0.901575 79.59%

2038 $ 0.946654 88.56%

2039 $ 0.993987 97.99%

2040 $ 1.0436 107.89% Vis mere Kortsigtet Meter Stableprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.502031 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.502099 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.502512 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.504094 0.41% Meter Stable (MTR) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på MTR for November 2, 2025(I dag) , er $0.502031 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Meter Stable (MTR) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for MTR, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.502099 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Meter Stable (MTR) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for MTR, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.502512 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Meter Stable (MTR) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på MTR være $0.504094 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Meter Stable prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 197.52K$ 197.52K $ 197.52K Cirkulationsforsyning 391.72K 391.72K 391.72K Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste MTR pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har MTR et cirkulerende forsyning på 391.72K og en samlet markedsværdi på $ 197.52K. Se live MTR pris

Meter Stable Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Meter Stable-siden med livepriser er den aktuelle pris på Meter Stable 0.502031USD. Det cirkulerende udbud af Meter Stable(MTR) er 391.72K MTR , hvilket giver det en markedsværdi på $197,516 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer -1.04% $ -0.005277 $ 0.508021 $ 0.503128

7 dage 2.39% $ 0.011991 $ 0.547180 $ 0.475610

30 dage -5.17% $ -0.025994 $ 0.547180 $ 0.475610 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Meter Stable vist en prisbevægelse på $-0.005277 , hvilket svarer til en værdiændring på -1.04% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Meter Stable handlet til en højeste værdi på $0.547180 og en laveste værdi på $0.475610 . Den havde oplevet en prisændring på 2.39% . Denne seneste tendens viser MTRs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Meter Stable oplevet en ændring på -5.17% , hvilket svarer til cirka $-0.025994 i værdi. Det tyder på, at MTR kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer Meter Stable (MTR )-prisforudsigelsesmodulet? Meter Stable-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på MTR baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Meter Stable over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på MTR, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Meter Stable. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for MTR. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af MTR for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Meter Stable.

Hvorfor er MTR prisforudsigelse vigtig?

MTR Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

