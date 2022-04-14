Tokenomika pro Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC)

Zjistěte klíčové informace o Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC)

SolvBTC.BBN is a yield-bearing token that represents staked SolvBTC plus all future Babylon staking rewards and Solv Points. As a liquid token, SolvBTC.BBN stays accessible across multiple networks and unlocks more DeFi yield opportunities. Solv Protocol is a Unified Bitcoin Liquidity Matrix, aimed at bridging Bitcoin's trillion-dollar economy to DeFi by unifying its fragmented liquidity through SolvBTC. SolvBTC provides Bitcoin holders with access to Liquid Staking Tokens, offering a simple and efficient way to earn yields on their Bitcoin across any chain. By staking with Solv, your Bitcoin remains liquid, allowing you to leverage a wide range of DeFi applications.

Oficiální webové stránky:
https://app.solv.finance/babylon

Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 550.68M
Celkový objem:
$ 4.61K
Objem v oběhu:
$ 4.61K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 550.68M
Historické maximum:
$ 175,368
Historické minimum:
$ 11,402.13
Aktuální cena:
$ 119,425
Tokenomika Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů XSOLVBTC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu XSOLVBTC, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro XSOLVBTC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuXSOLVBTC!

Předpověď ceny XSOLVBTC

Chcete vědět, kam může XSOLVBTC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen XSOLVBTC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

mc_how_why_title
Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.