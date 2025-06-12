U

U is a memecoin on the BNB chain, described by its official account as “Born to trigger FOMO on BNB Chain. The market doesn’t wait — neither do we.”

নামU

র‍্যাঙ্কNo.3536

মার্কেট ক্যাপ$0,00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0,00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0,00%

সার্কুলেশন সরবরাহ0

সর্বোচ্চ সরবরাহ1 000 000 000

মোট সাপ্লাই1 000 000 000

সার্কুলেশন রেট0%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.03744920569264991,2025-07-27

সর্বনিম্ন প্রাইস0.001194749303094451,2025-06-12

পাবলিক ব্লকচেইনBSC

ভূমিকাU is a memecoin on the BNB chain, described by its official account as “Born to trigger FOMO on BNB Chain. The market doesn’t wait — neither do we.”

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

Loading...