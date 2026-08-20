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Bitway-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.39878 BDT। BTW-এর মার্কেট ক্যাপ 877,316,000 BDT। BTW-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Bitway-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.39878 BDT। BTW-এর মার্কেট ক্যাপ 877,316,000 BDT। BTW-এ BDT থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

BTW সম্পর্কে আরও

BTW প্রাইসের তথ্য

BTW কী

BTW হোয়াইটপেপার

BTW অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

BTW টোকেনোমিক্স

BTW প্রাইস পূর্বাভাস

BTW ইতিহাস

BTW ক্রয়ের গাইড

BTW-টু-ফিয়াট কারেন্সি কনভার্টার

BTW স্পট

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Bitway প্রাইস(BTW)

1 BTW থেকে BDT লাইভ প্রাইস:

৳48.884
৳48.884৳48.884
-33.22%1D
BDT
Bitway (BTW) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 08:27:25 (UTC+8)

Bitway-এর আজকের প্রাইস

আজ Bitway (BTW)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.39878, যা গত 24 ঘণ্টায় 33.22% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান BTW থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি BTW-এর জন্য ৳ 0.39878

Bitway বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #221 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 877.32M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 2.20B BTW। গত 24 ঘণ্টায়, BTW এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.312699 (নিম্ন) এবং ৳ 0.773577 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 15.68385896190254581 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 0.9394040763045560611

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, BTW গত ঘণ্টায় +0.64% এবং গত 7 দিনে +58.39% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 16.93M-তে পৌঁছেছে।

Bitway (BTW) এর মার্কেট তথ্য

No.221

৳ 877.32M
৳ 877.32M৳ 877.32M

৳ 16.93M
৳ 16.93M৳ 16.93M

৳ 3.99B
৳ 3.99B৳ 3.99B

2.20B
2.20B 2.20B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

22.00%

BSC

Bitway এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 877.32M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 16.93M। BTW এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 2.20B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 10000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 3.99B

Bitway-এর প্রাইসের ইতিহাস BDT

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
৳ 0.312699
৳ 0.312699৳ 0.312699
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
৳ 0.773577
৳ 0.773577৳ 0.773577
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

৳ 0.312699
৳ 0.312699৳ 0.312699

৳ 0.773577
৳ 0.773577৳ 0.773577

৳ 15.68385896190254581
৳ 15.68385896190254581৳ 15.68385896190254581

৳ 0.9394040763045560611
৳ 0.9394040763045560611৳ 0.9394040763045560611

+0.64%

-33.22%

+58.39%

+58.39%

Bitway (BTW) প্রাইসের হিস্টরি BDT

Bitway এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:

সময়সীমাপরিবর্তন (BDT)পরিবর্তন (%)
আজ৳ -24.31755735-33.22%
30 দিন৳ +0.33136+491.48%
60 দিন৳ +0.285938+253.39%
90 দিন৳ +0.38473+2,738.29%
Bitway আজকের প্রাইস পরিবর্তন

আজ, BTW এর পরিবর্তন ৳ -24.31755735 (-33.22%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।

Bitway 30 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.33136(+491.48%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।

Bitway 60 দিনের প্রাইস পরিবর্তন

60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, BTW এর প্রাইস ৳ +0.285938 (+253.39%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।

Bitway 90 প্রাইস পরিবর্তন

90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.38473 (+2,738.29%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।

আপনি কি Bitway (BTW) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?

এখনই Bitway প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।

Bitway-এর জন্য বিশ্লেষণ

এই বিশ্লেষণটি Bitway-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

Bitway-এর আজকের মার্কেট ট্রেন্ড: বুলিশ নাকি বিয়ারিশ?

BTW মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 35% | বিয়ারিশ 65%;

ইন্ডিকেটর ডাইমেনশনমডেলের উপসংহারঅনুপাত/থ্রেশহোল্ডএক নজরে
KDJডেড ক্রসK < Dস্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
পিভট পয়েন্টR1 < প্রাইস ≤ R2R1-R2 এর মধ্যেকেন্দ্রীয় পিভটের উপরে, কিন্তু চরম উচ্চ-মূল্যের অঞ্চলে নয়।
StochRSI20‑80নিরপেক্ষ অঞ্চলস্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
EMA গ্রুপ0টি ক্রয়0‑20% বিক্রয়সমস্ত MA নিম্নগামী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কম।
MACDডেড ক্রসDIF < DEAবিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
BOLL (20,2)মাঝারি < প্রাইস ≤ উচ্চমধ্যম এবং উপরের ব্যান্ডের মধ্যেতুলনামূলকভাবে শক্তিশালী, তবে অতিরিক্ত নয়।
RSI (14)নিরপেক্ষ30‑70স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
MA গ্রুপ0টি ক্রয়0‑20% বিক্রয়সমস্ত MA নিম্নগামী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কম।

বিটিডাব্লু_ইউএসডিটি 4 ঘন্টার সময়কালে 0.367329 এ চলছে, এবং মূল্য R1 হাব পর্যন্ত 0.36484 অতিক্রম করার পর ঊর্ধ্বমুখী প্রসারণের এলাকায় প্রবেশ করেছে। বর্তমান মূল্য হাব 0.35305 এবং S1/S2 সমর্থন স্তরের উপরে অবস্থিত, যার ফলে বাই পজিশন প্রাধান্য পেয়েছে। মুভিং এভারেজ সিস্টেম এখনও বিপরীত সংকেত দেয়নি, এবং মূল্য স্বল্পমেয়াদী হাব পয়েন্টগুলোর সাথে ইতিবাচক বিচ্যুতি বজায় রেখেছে, যা উচ্চ মূল্যের সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছে। MACD ডাইভারজেন্স অবস্থায় রয়েছে, দ্রুত ও ধীর লাইন নিচের দিকে ছড়িয়ে পড়ছে, যা স্বল্পমেয়াদী উত্থানের গতিশীলতা ক্ষীণ হওয়ার ইঙ্গিত দেয়। RSI মধ্যম স্তরে অবস্থান করছে, কোনো ওভারবোট বা ওভারসোল্ড স্তরে পৌঁছায়নি, যার ফলে বাজারের আবেগ পুনরায় সমতায় ফিরেছে। KDJ এবং StochRSI সূচক একই সাথে নিম্নমুখী হয়েছে, যা সূচিত করছে যে স্বল্পমেয়াদী লাভের লক্ষ্যে বিনিয়োগকারীরা বাজার থেকে সরে যাচ্ছে। Bollinger Bands-এর খোলার প্রস্থ স্থিতিশীল রয়েছে, ওলাটিলিটি কোনো তীব্র বিস্তার ঘটায়নি, এবং বর্তমান মূল্যের আশেপাশে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে সাময়িক সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়েছে। উপরে R2 প্রতিরোধ স্তর 0.37329 বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 1.6% দূরে অবস্থিত, যা নিকটবর্তী প্রধান পরীক্ষার লক্ষ্য। নিচে R1 সমর্থন স্তর 0.36484 বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 0.7% দূরে অবস্থিত, যা প্রথম প্রতিরক্ষামূলক লাইন। হাব 0.35305 নিচের দিকে প্রায় 3.9% দূরে অবস্থিত, যা দূরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স পয়েন্ট। S1 স্তর 0.3446 এবং S2 স্তর 0.33281 যথাক্রমে আরও গভীর স্তরে অবস্থিত, যা অত্যন্ত পরিস্থিতিতে তরলতার সন্ধানের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স পয়েন্ট হিসেবে কাজ করে।

এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।

Bitway এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Bitway (BTW) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, BTW এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে ৳ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Bitway (BTW) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Bitway এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Bitway এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? BTW এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Bitway প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

বাংলাদেশ-এ Bitway কীভাবে কিনবেন ও বিনিয়োগ করবেন

Bitway দিয়ে শুরু করতে প্রস্তুত? MEXC-তে BTW কেনা দ্রুত এবং নতুনদের জন্যও সহজ। আপনি প্রথম কেনাকাটা সম্পন্ন করলেই তাৎক্ষণিকভাবে ট্রেডিং শুরু করতে পারবেন। আরও জানতে, কীভাবে Bitway কিনবেন সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ নির্দেশিকাটি দেখুন। আপনার Bitway (BTW) কেনাকাটার যাত্রা শুরু করতে সাহায্য করার জন্য নীচে একটি দ্রুত 5-পদক্ষেপের ওভারভিউ দেওয়া হল।

ধাপ 1

একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং KYC সম্পূর্ণ করুন

প্রথমে, একটি অ্যাকাউন্টের জন্য সাইন আপ করুন এবং MEXC-তে KYC সম্পূর্ণ করুন। আপনি MEXC এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা MEXC অ্যাপে আপনার ফোন নম্বর বা ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে এটি করতে পারেন।
ধাপ 2

আপনার ওয়ালেটে USDT, USDC অথবা USDE যোগ করুন

USDT, USDC এবং USDE MEXC-তে ট্রেডিং সহজতর করে। আপনি ব্যাংক ট্রান্সফার, OTC বা P2P ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে USDT, USDC এবং USDE কিনতে পারেন।
ধাপ 3

স্পট ট্রেডিং পেজে যান

MEXC ওয়েবসাইটে, উপরের বারে Spot এ ক্লিক করুন এবং আপনার পছন্দের টোকেনগুলি অনুসন্ধান করুন।
ধাপ 4

আপনার টোকেন নির্বাচন করুন

-- এরও বেশি উপলব্ধ টোকেন থাকায়, আপনি সহজেই বিটকয়েন, ইথেরিয়াম এবং ট্রেন্ডিং টোকেন কিনতে পারবেন।
ধাপ 5

আপনার ক্রয় সম্পূর্ণ করুন

আপনার স্থানীয় মুদ্রায় টোকেনের পরিমাণ বা সমতুল্য পরিমাণ লিখুন। কিনুন এ ক্লিক করুন এবং Bitway তাৎক্ষণিকভাবে আপনার ওয়ালেটে জমা হয়ে যাবে।
কীভাবে Bitway (BTW) কিনবেন নির্দেশিকা

Bitway দিয়ে আপনি কী করতে পারেন

Bitway এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল

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MEXC থেকে Bitway (BTW) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।

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Bitway (BTW) কী?

Bitway is the internet capital gateway that connects on-chain liquidity with global opportunities. At its core, Bitway offers a suite of products, including Bitway Earn, an on-chain wealth management platform, and Bitway Chain, a Bitcoin-compatible PoS Layer 1 built to support native BTC financing and enterprise-grade applications.

Bitway সম্পর্কিত রিসোর্স

Bitway সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:

হোয়াইটপেপার
অফিসিয়াল Bitway ওয়েবসাইট
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বিভাগ :

Binance Alpha SpotlightDecentralized Finance (DeFi)Ethereum Ecosystem

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Bitway সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-20 08:27:25 (UTC+8)

Bitway (BTW) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Bitway সম্পর্কে আরও জানুন

BTW USDT (Futures ট্রেডিং)

লিভারেজ ব্যবহার করে BTW-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে BTW USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।

MEXC-তে Bitway (BTW) মার্কেটে ট্রেড করুন

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পেয়ার
প্রাইস
24 ঘণ্টায় পরিবর্তন
24 ঘণ্টার ভলিউম
BTW/USDT
৳48.90123161
৳48.90123161৳48.90123161
-33.42%
31.01M (USDT)
BTW/USDC
৳48.68369781
৳48.68369781৳48.68369781
-32.46%
111.02K (USDT)

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হট

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ডিসক্লেইমার

ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।

BTW-থেকে-BDT ক্যালকুলেটর

পরিমাণ

BTW
BTW
BDT
BDT

1 BTW = 48.7349038 BDT