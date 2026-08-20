Bitway প্রাইস(BTW)
আজ Bitway (BTW)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.39878, যা গত 24 ঘণ্টায় 33.22% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান BTW থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি BTW-এর জন্য ৳ 0.39878।
Bitway বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #221 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 877.32M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 2.20B BTW। গত 24 ঘণ্টায়, BTW এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.312699 (নিম্ন) এবং ৳ 0.773577 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 15.68385896190254581 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 0.9394040763045560611।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, BTW গত ঘণ্টায় +0.64% এবং গত 7 দিনে +58.39% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 16.93M-তে পৌঁছেছে।
No.221
22.00%
BSC
Bitway এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 877.32M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 16.93M। BTW এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 2.20B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 10000000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 3.99B।
+0.64%
-33.22%
+58.39%
+58.39%
Bitway এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ -24.31755735
|-33.22%
|30 দিন
|৳ +0.33136
|+491.48%
|60 দিন
|৳ +0.285938
|+253.39%
|90 দিন
|৳ +0.38473
|+2,738.29%
আজ, BTW এর পরিবর্তন ৳ -24.31755735 (-33.22%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.33136(+491.48%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, BTW এর প্রাইস ৳ +0.285938 (+253.39%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.38473 (+2,738.29%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি Bitway (BTW) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই Bitway প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Bitway-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
BTW মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 35% | বিয়ারিশ 65%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|R1 < প্রাইস ≤ R2
|R1-R2 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের উপরে, কিন্তু চরম উচ্চ-মূল্যের অঞ্চলে নয়।
|StochRSI
|20‑80
|নিরপেক্ষ অঞ্চল
|স্বাভাবিক গতিতে চলছে, কোনো চরম সংকেত নেই।
|EMA গ্রুপ
|0টি ক্রয়
|0‑20% বিক্রয়
|সমস্ত MA নিম্নগামী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কম।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|BOLL (20,2)
|মাঝারি < প্রাইস ≤ উচ্চ
|মধ্যম এবং উপরের ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|0টি ক্রয়
|0‑20% বিক্রয়
|সমস্ত MA নিম্নগামী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে কম।
বিটিডাব্লু_ইউএসডিটি 4 ঘন্টার সময়কালে 0.367329 এ চলছে, এবং মূল্য R1 হাব পর্যন্ত 0.36484 অতিক্রম করার পর ঊর্ধ্বমুখী প্রসারণের এলাকায় প্রবেশ করেছে। বর্তমান মূল্য হাব 0.35305 এবং S1/S2 সমর্থন স্তরের উপরে অবস্থিত, যার ফলে বাই পজিশন প্রাধান্য পেয়েছে। মুভিং এভারেজ সিস্টেম এখনও বিপরীত সংকেত দেয়নি, এবং মূল্য স্বল্পমেয়াদী হাব পয়েন্টগুলোর সাথে ইতিবাচক বিচ্যুতি বজায় রেখেছে, যা উচ্চ মূল্যের সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছে। MACD ডাইভারজেন্স অবস্থায় রয়েছে, দ্রুত ও ধীর লাইন নিচের দিকে ছড়িয়ে পড়ছে, যা স্বল্পমেয়াদী উত্থানের গতিশীলতা ক্ষীণ হওয়ার ইঙ্গিত দেয়। RSI মধ্যম স্তরে অবস্থান করছে, কোনো ওভারবোট বা ওভারসোল্ড স্তরে পৌঁছায়নি, যার ফলে বাজারের আবেগ পুনরায় সমতায় ফিরেছে। KDJ এবং StochRSI সূচক একই সাথে নিম্নমুখী হয়েছে, যা সূচিত করছে যে স্বল্পমেয়াদী লাভের লক্ষ্যে বিনিয়োগকারীরা বাজার থেকে সরে যাচ্ছে। Bollinger Bands-এর খোলার প্রস্থ স্থিতিশীল রয়েছে, ওলাটিলিটি কোনো তীব্র বিস্তার ঘটায়নি, এবং বর্তমান মূল্যের আশেপাশে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে সাময়িক সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়েছে। উপরে R2 প্রতিরোধ স্তর 0.37329 বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 1.6% দূরে অবস্থিত, যা নিকটবর্তী প্রধান পরীক্ষার লক্ষ্য। নিচে R1 সমর্থন স্তর 0.36484 বর্তমান মূল্য থেকে প্রায় 0.7% দূরে অবস্থিত, যা প্রথম প্রতিরক্ষামূলক লাইন। হাব 0.35305 নিচের দিকে প্রায় 3.9% দূরে অবস্থিত, যা দূরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স পয়েন্ট। S1 স্তর 0.3446 এবং S2 স্তর 0.33281 যথাক্রমে আরও গভীর স্তরে অবস্থিত, যা অত্যন্ত পরিস্থিতিতে তরলতার সন্ধানের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স পয়েন্ট হিসেবে কাজ করে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Bitway এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Bitway এর মালিকানা আপনাকে শুধু কেনা এবং হোল্ডিং করার ক্ষেত্রে আরও অনেক সুযোগ খুলে দেয়। আপনি শতাধিক মার্কেটে BTC ট্রেড করতে পারেন, ফ্লেক্সিবল স্টেকিং ও সেভিংস প্রোডাক্টের মাধ্যমে প্যাসিভ রিওয়ার্ড অর্জন করতে পারেন, অথবা পেশাদার ট্রেডিং টুল ব্যবহার করে আপনার অ্যাসেট বৃদ্ধি করতে পারেন। আপনি একজন শিক্ষানবিস বা পেশাদার, অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারী হোন না কেন, MEXC আপনার ক্রিপ্টো সম্ভাবনাকে সর্বাধিক করে তোলা সহজ করে তোলে। আপনার বিটকয়েন টোকেনগুলো সর্বাধিক ব্যবহার করার জন্য নীচে চারটি সেরা উপায় দেওয়া হল
MEXC থেকে Bitway (BTW) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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Bitway is the internet capital gateway that connects on-chain liquidity with global opportunities. At its core, Bitway offers a suite of products, including Bitway Earn, an on-chain wealth management platform, and Bitway Chain, a Bitcoin-compatible PoS Layer 1 built to support native BTC financing and enterprise-grade applications.
Bitway সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
লিভারেজ ব্যবহার করে BTW-এ লং বা শর্ট করুন। MEXC-তে BTW USDT Futures ট্রেডিং এক্সপ্লোর করুন এবং মার্কেটের ওঠানামা থেকে লাভবান হোন।
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