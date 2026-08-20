Genius প্রাইস(GENIUS)
আজ Genius (GENIUS)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.32904, যা গত 24 ঘণ্টায় 3.33% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান GENIUS থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি GENIUS-এর জন্য ৳ 0.32904।
Genius বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #146 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 110.35M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 335.38M GENIUS। গত 24 ঘণ্টায়, GENIUS এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.32214 (নিম্ন) এবং ৳ 0.36535 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 116.115116941016664416 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 21.2578480816529636908।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, GENIUS গত ঘণ্টায় +0.39% এবং গত 7 দিনে -12.46% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 111.51K-তে পৌঁছেছে।
No.146
33.53%
BSC
Genius এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 110.35M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 111.51K। GENIUS এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 335.38M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 953973324.288। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 329.04M।
+0.39%
-3.33%
-12.46%
-12.46%
Genius এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ -1.3892269
|-3.33%
|30 দিন
|৳ +0.00513
|+1.58%
|60 দিন
|৳ -0.09953
|-23.23%
|90 দিন
|৳ -0.12104
|-26.90%
আজ, GENIUS এর পরিবর্তন ৳ -1.3892269 (-3.33%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ +0.00513(+1.58%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, GENIUS এর প্রাইস ৳ -0.09953 (-23.23%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ -0.12104 (-26.90%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এখনই Genius প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Genius-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
GENIUS মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 35% | বিয়ারিশ 65%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|S1 ≤ প্রাইস <পিভট
|S1-পিভট এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি নিচু অবস্থান।
|StochRSI
|< 20
|ওভারসোল্ড অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
|BOLL (20,2)
|প্রাইস < নিম্ন ব্যান্ড
|নিচের ব্যান্ড স্পর্শ করা বা অতিক্রম করা
|"সস্তা" অঞ্চলে প্রবেশ করছে, ভোলাটিলিটি বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|RSI (14)
|ওভারসোল্ড
|< 30
|পতনটা একটু দ্রুত হয়েছে, স্বল্পমেয়াদে রিবাউন্ড হতে পারে।
|MA গ্রুপ
|7টি ক্রয়, 0টি নিরপেক্ষ, 0টি বিক্রয়
|≥ 80% ক্রয়
|সমস্ত MA ঊর্ধ্বমুখী, স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপরে।
GENIUS_USDT 4 ঘন্টার চক্রে 0.32757 পর্যন্ত চলছে, এবং দামটি S1 হাব 0.3247 এবং কেন্দ্রীয় স্তর 0.3349-এর মধ্যে অবস্থান করছে। বর্তমান গঠন সীমাবদ্ধ অঞ্চলের নিচের সীমায় অবস্থান করছে, শর্ট-টার্ম গড় লাইনগুলো বৃদ্ধির দিকে সাজানো হয়েছে, আর লং-টার্ম ট্রেন্ডের কেন্দ্রীয় স্তর এখনও চাপ বজায় রেখেছে। দাম কেন্দ্রীয় স্তরের নিচের অংশে দোলাচ্ছে, কিন্তু মাঝের স্তরের প্রতিরোধকে কার্যকরভাবে ভেঙে পারেনি। MACD ইন্ডিকেটর ডেথ ক্রস সিগন্যাল রেকর্ড করেছে, যা শক্তির দিক নিচের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। RSI ওভারসোল্ড অঞ্চলে প্রবেশ করেছে, যা সূচিত করছে যে শর্ট-টার্ম বিক্রয়ের চাপ প্রায় সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। ফাস্ট এবং স্লো লাইনের মধ্যে স্তর পার্থক্য দেখা যাচ্ছে, যেখানে গড় লাইনের ক্রয়ের সিগন্যাল এবং ওসিলেটরের বিক্রয়ের সিগন্যালের মধ্যে বিপরীতধর্মী প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। ওলাটিলিটি স্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছে, কোনো চরম পরিমাণে বাড়ানোর ঘটনা দেখা যায়নি, এবং এই পর্যায়ে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে। নিকটস্থ সমর্থন স্তর S1 হল 0.3247, যা বর্তমান দাম থেকে 1% এরও কম দূরত্বে অবস্থিত। নিচের দিকে দ্বিতীয় সমর্থন স্তর S2 হল 0.3188, যা দূরবর্তী সীমানা হিসেবে কাজ করছে। উপরের দিকে সরাসরি প্রতিরোধ স্তর হল কেন্দ্রীয় স্তর 0.3349, যা বর্তমান দাম থেকে প্রায় 2.2% দূরে অবস্থিত। R1 প্রতিরোধ স্তর 0.3408 হল আরও উচ্চ স্তরের পরীক্ষার লক্ষ্য। গুরুত্বপূর্ণ স্তরগুলো বর্তমান ট্রেডিং সীমার মধ্যে ঘন ঘন বিন্যস্ত রয়েছে, যার ফলে দামের ওলাটিলিটি সীমাবদ্ধ হয়ে আছে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Genius এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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Genius - the final on-chain terminal, bringing CEX on-chain.
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|অন-চেইন ডেটা
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|02-04 11:04:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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|02-04 00:48:00
|ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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|02-01 01:12:00
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Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
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Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
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