FLOKI (FLOKI) কী?
Meme coin with utility via an NFT gaming metaverse, an NFT and merchandise marketplace, and a crypto education platform. Inspired by the name of Elon Musk’s dog and partnered with his brother Kimbal Musk. FLOKI’s goal is to be a top 10 crypto project and the de-facto leader in the NFT gaming sector.
FLOKI এর প্রাইস প্রেডিকশন
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস প্রেডিকশনে ক্রিপ্টোকারেন্সির ভবিষ্যত মান সম্পর্কে ধারণা বা অনুমান করা জড়িত। এই ফোরকাস্টগুলির লক্ষ্য হলো FLOKI, Bitcoin বা Ethereum এর মতো ক্রিপ্টোকারেন্সির সম্ভাব্য ভবিষ্যত মূল্য প্রেডিক্ট করা। FLOKI এর ভবিষ্যৎ প্রাইস কত হবে? সামনের 2026, 2027, 2028থেকে শুরু করে 2050 সাল পর্যন্ত এর মূল্য কত হবে? প্রেডিকশনের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের FLOKI এর প্রাইস প্রেডিকশনের পৃষ্ঠাটি দেখুন।
FLOKI প্রাইসের ইতিহাস
FLOKI এর প্রাইস ট্র্যাজেক্টরি ট্রেস করা এর অতীত পারফর্মেন্স সম্পর্কে মূল্যবান ইনসাইট প্রদান করে এবং বিনিয়োগকারীদের সময়ের সাথে এর প্রাইস প্রভাবিত হওয়ার পিছনের কারণগুলি বুঝতে সাহায্য করে। এই ঐতিহাসিক প্যাটার্নগুলো বোঝা FLOKI এর সম্ভাব্য ভবিষ্যত ট্র্যাজেক্টোরি মূল্যায়নের জন্য মূল্যবান তথ্য দিতে পারে। প্রাইসের ইতিহাসের বিস্তারিত তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের FLOKI এর প্রাইসের ইতিহাসের পৃষ্ঠাটি দেখুন।
FLOKI (FLOKI) এর টোকেনোমিক্স
FLOKI (FLOKI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। FLOKIটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
FLOKI (FLOKI) কীভাবে কিনবেন
FLOKI কীভাবে কিনবেন তা জানতে চাচ্ছেন? প্রক্রিয়াটি একদম সহজ এবং ঝামেলামুক্ত! আপনি আমাদের ধাপে ধাপে কীভাবে কিনবেন নির্দেশিকা অনুসরণ করে সহজেই MEXC এ FLOKI কিনতে পারবেন। আমরা আপনাকে বিস্তারিত নির্দেশাবলী এবং ভিডিও টিউটোরিয়াল প্রদান করি, যা কীভাবে MEXC এ সাইন আপ করতে হয় এবং উপলব্ধ বিভিন্ন সুবিধাজনক পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয় তা প্রদর্শন করে।
FLOKI থেকে স্থানীয় মুদ্রা
FLOKI সম্পর্কিত রিসোর্স
FLOKI সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: FLOKI সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন
FLOKI (FLOKI) এর লাইভ প্রাইস 0.0001214 USD।
FLOKI এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 1.16B USD। FLOKI এর বর্তমান সরবরাহকে এর রিয়েল-টাইম মার্কেট প্রাইস 0.0001214USD দ্বারা গুণ করে এটি হিসাব করা হয়।
FLOKI (FLOKI) এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ 9.54T USD।
2025-08-09 তারিখের মধ্যে, FLOKI (FLOKI) এর সর্বোচ্চ প্রাইস 0.000359 USD।
FLOKI (FLOKI) এর 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 2.82M USD। আপনি MEXC এ আরও ট্রেডযোগ্য টোকেন ডিসকভার করতে পারবেন এবং সেগুলোর 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম চেক করতে পারবেন।
