DOG

DOG is a decentralized, community-led memecoin that lives on the Runes Protocol on Bitcoin.

নামDOG

র‍্যাঙ্কNo.167

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার0.0001%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.01%

সার্কুলেশন সরবরাহ100,000,000,000

সর্বোচ্চ সরবরাহ100,000,000,000

মোট সাপ্লাই100,000,000,000

সার্কুলেশন রেট1%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.009947045275834055,2024-12-11

সর্বনিম্ন প্রাইস0.001001575648348698,2025-04-07

পাবলিক ব্লকচেইনBTCRUNES

ভূমিকাDOG is a decentralized, community-led memecoin that lives on the Runes Protocol on Bitcoin.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

Loading...