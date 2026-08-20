Backpack প্রাইস(BP)
আজ Backpack (BP)-এর লাইভ প্রাইস ৳ 0.3992, যা গত 24 ঘণ্টায় 3.95% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান BP থেকে BDT কনভার্সন রেট হলো প্রতি BP-এর জন্য ৳ 0.3992।
Backpack বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #250 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ ৳ 99.80M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 250.00M BP। গত 24 ঘণ্টায়, BP এর ট্রেড হয়েছে ৳ 0.3561 (নিম্ন) এবং ৳ 0.4089 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস ৳ 60.140513578298381184 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস ৳ 14.442581310565865171।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, BP গত ঘণ্টায় -1.44% এবং গত 7 দিনে +4.39% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম ৳ 76.27K-তে পৌঁছেছে।
No.250
24.99%
SOL
Backpack এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৳ 99.80M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম ৳ 76.27K। BP এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 250.00M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 999999846.98151595। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো ৳ 399.20M।
-1.44%
+3.95%
+4.39%
+4.39%
Backpack এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (BDT)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|৳ +1.854294
|+3.95%
|30 দিন
|৳ -0.066
|-14.19%
|60 দিন
|৳ -0.2756
|-40.85%
|90 দিন
|৳ +0.2638
|+194.83%
আজ, BP এর পরিবর্তন ৳ +1.854294 (+3.95%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস ৳ -0.066(-14.19%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, BP এর প্রাইস ৳ -0.2756 (-40.85%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস ৳ +0.2638 (+194.83%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
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এখনই Backpack প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
এই বিশ্লেষণটি Backpack-এর সাম্প্রতিক প্রাইস অ্যাকশন, ভলিউম ডায়নামিক্স এবং মার্কেটের মনোভাব মূল্যায়ন করতে AI মডেল ব্যবহার করে। রিয়েল-টাইম ডেটা প্রক্রিয়াকরণ নতুন ট্রেন্ড এবং সম্ভাব্য ট্রেডিং সেটআপগুলো তুলে ধরে, যা আরও তথ্যভিত্তিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।
BP মার্কেটের বর্তমান সামগ্রিক মনোভাব: বিয়ারিশ, বুলিশ 45% | বিয়ারিশ 55%;
|ইন্ডিকেটর ডাইমেনশন
|মডেলের উপসংহার
|অনুপাত/থ্রেশহোল্ড
|এক নজরে
|KDJ
|ডেড ক্রস
|K < D
|স্বল্পমেয়াদি মোমেন্টাম কমছে, তাপমাত্রা নিচে যাচ্ছে।
|পিভট পয়েন্ট
|পিভট ≤ প্রাইস ≤ R1
|পিভট-R1 এর মধ্যে
|কেন্দ্রীয় পিভটের ঠিক বামে, মাঝারি উচ্চ অবস্থান।
|StochRSI
|< 20
|ওভারসোল্ড অঞ্চল
|স্বল্পমেয়াদে খুব দ্রুত পতন হয়েছে, রিবাউন্ডের সুযোগের দিকে নজর রাখুন।
|MACD
|ডেড ক্রস
|DIF < DEA
|বিয়ারিশ মোমেন্টাম বৃদ্ধি পাচ্ছে।
|EMA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
|BOLL (20,2)
|কম ≤ প্রাইস ≤ মাঝারি
|নিম্ন এবং মধ্যম ব্যান্ডের মধ্যে
|তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তবে অতিরিক্ত নয়।
|RSI (14)
|নিরপেক্ষ
|30‑70
|স্বাভাবিক সীমার মধ্যেই রয়েছে, এখনও সুযোগ আছে।
|MA গ্রুপ
|5‑6টি ক্রয়
|60‑80% ক্রয়
|বেশিরভাগ MA উপরের দিকে ইঙ্গিত করছে, বুলিশ অ্যালাইনমেন্ট প্রাধান্য পাচ্ছে।
BP_USDT ার ঘন্টার সময়কালে 0.3712 মূল্যস্তরে বাণিজ্যিক পরিস্থিতি বজায় রেখেছে। দামটি কেন্দ্রীয় স্তর 0.3403-এর উপরে অবস্থান করছে এবং R1 প্রতিরোধ স্তর 0.3804-এর নিচের অঞ্চলে আছে। হাব সিস্টেম অনুযায়ী, বর্তমান মূল্য R1-এর নিকটতম সীমানার কাছাকাছি অবস্থান করছে, আর S1 সমর্থন স্তর 0.3164-এ অবস্থিত। মূল্য গড়গুলো (MA ও EMA) ক্রয়ের প্রবণতা প্রদর্শন করছে, যা দামের উচ্চমানের প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সূচকগুলোর দিকনির্দেশও বর্তমান দামের উচ্চমানের প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্য রেখেছে। স্ট্রাকচারের স্তরগুলো স্পষ্ট, বর্তমানে দাম কমবেশি স্থিতিশীল হওয়ার প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংঘর্ষের সীমানায় অবস্থান করছে। MACD সূচক ডেথ ক্রস সিগন্যাল প্রদর্শন করেছে, যেখানে দ্রুত ও ধীর লাইনের মধ্যে বিভিন্ন স্তরের বিপরীত প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। RSI সূচক মাঝারি অঞ্চলে অবস্থান করছে, যা কোনো চরম অতি ক্রয় বা অতি বিক্রয়ের পরিস্থিতি প্রকাশ করছে না। KDJ এবং StochRSI সূচকের মানগুলো সংক্ষিপ্ত সময়ের গতিশীলতা বিক্ষিপ্ত করেছে, একতরফা চালনার কোনো প্রবণতা প্রকাশ করছে না। ব্লিংক ব্যান্ডের প্রস্থ স্থিতিশীল রয়েছে, তাই দোলনের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো বা হ্রাস পায়নি। দ্রুত ও ধীর সূচকগুলো বিপরীত দিকে অবস্থান করছে, যার ফলে ক্রেতাদের গতিশীলতা ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বিক্রেতাদের গতিশীলতা এখনও পুরোপুরি বাজারে প্রাধান্য পায়নি। উপরের দিকে R1 প্রতিরোধ স্তর 0.3804 বর্তমান মূল্য থেকে 0.0092 দূরে অবস্থান করছে, যা সাম্প্রতিক সময়ের নিকটতম গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন বিন্দু। R2 প্রতিরোধ স্তর 0.4043 দূরে অবস্থান করছে, বর্তমান মূল্য থেকে 0.0331 দূরে। নিচের দিকে কেন্দ্রীয় সমর্থন স্তর 0.3403 বর্তমান মূল্য থেকে 0.0309 দূরে অবস্থান করছে, যা মাঝারি স্তরের প্রতিরোধ হিসেবে কাজ করছে। S1 সমর্থন স্তর 0.3164 দূরে অবস্থান করছে, বর্তমান মূল্য থেকে 0.0548 দূরে, যা দূরের নিচের সমর্থন হিসেবে কাজ করছে। S2 সীমানা স্তর 0.2763 নীচের সীমানার প্রতিনিধিত্ব করছে।
এই কন্টেন্টটি ঐতিহাসিক এবং বর্তমান মার্কেট ডেটার উপর ভিত্তি করে AI দ্বারা জেনারেট করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি বিনিয়োগ সম্পর্কিত কোনো পরামর্শ নয়।
2040 সালে, Backpack এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি ৳ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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MEXC থেকে Backpack (BP) কেনা মানে আপনার টাকার জন্য আরও বেশি মূল্য। মার্কেটে সবচেয়ে কম ফি-যুক্ত ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে, MEXC আপনার প্রথম ট্রেড থেকেই খরচ কমাতে সাহায্য করে।
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|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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|অন-চেইন ডেটা
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