Horizen’s mission is to empower people and bring the world together by building a fair and inclusive ecosystem where everyone is rewarded for their contributions. Launched in May 2017, the platform enables real-life uses beyond its native cryptocurrency, ZEN, which is a mineable PoW coin available on major crypto exchanges. Users can securely store and transact ZEN using Horizen's flagship app, Sphere by Horizen.

নামZEN

র‍্যাঙ্কNo.298

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)74.46%

সার্কুলেশন সরবরাহ17,338,525.73404655

সর্বোচ্চ সরবরাহ21,000,000

মোট সাপ্লাই21,000,000

সার্কুলেশন রেট0.8256%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ168.15416287,2021-05-08

সর্বনিম্ন প্রাইস3.092439889907837,2017-07-31

পাবলিক ব্লকচেইনNONE

