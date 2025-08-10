APES প্রাইস (APES)
APES(APES) বর্তমানে 0.00004089USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 40.70KUSD। APES থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ APES থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। APES এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, APES থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, APES থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000023597 ছিল।
গত 60 দিনে, APES থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000069976 ছিল।
গত 90 দিনে, APES থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00002046408248168423 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+2.94%
|30 দিন
|$ +0.0000023597
|+5.77%
|60 দিন
|$ +0.0000069976
|+17.11%
|90 দিন
|$ -0.00002046408248168423
|-33.35%
APES এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
--
+2.94%
+12.42%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Just a funny APES – In APES Gang, team plays an exciting game, has fun, and shills the coin. As Dominic Toretto said, the most important thing is family. APES is more than family; This is APES GANG! Apes isn’t just a meme coin; it’s a unique utility token with its own farming game, staking pool, fan page where you can join the Gang as a knight, and much more in development. And, of course, an NFT collection with Utility! Join the APES GANG – shill the coin, play the game, have fun, and stake your tokens!
APES (APES) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। APESটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইসের সাথে উচ্চ মার্কেটের ঝুঁকি এবং প্রাইসের অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত। আপনার শুধুমাত্র সেই সব প্রজেক্ট এবং পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত যেগুলির সাথে আপনি পরিচিত এবং যেগুলির সাথে জড়িত ঝুঁকি সম্পর্কে আপনি বোঝেন। কোনও বিনিয়োগ করার আগে আপনার সাবধানে আপনার বিনিয়োগের অভিজ্ঞতা, আর্থিক পরিস্থিতি, বিনিয়োগের উদ্দেশ্য এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিবেচনা করা উচিত এবং একজন স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করা উচিত। এই বিষয়বস্তুকে আর্থিক পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়। অতীতের পারফর্মেন্স ভবিষ্যতের পারফর্মেন্সের নির্ভরযোগ্য নির্দেশক নয়। আপনার বিনিয়োগের মূল্য কমতেও পারে আবার বাড়তেও পারে এবং আপনি যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তা ফেরত নাও পেতে পারেন। আপনার বিনিয়োগ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের জন্য আপনি সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন। আপনার হতে পারে এমন কোনও ক্ষতির জন্য MEXC দায়ী থাকবে না। আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের শর্তাবলী এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত সতর্কতা দেখুন। অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে উপরে উল্লিখিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত যে ডেটা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে (যেমন সেটার বর্তমান লাইভ প্রাইস) তা তৃতীয় পক্ষের সোর্সের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। কোনও ধরণের প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি ছাড়াই এগুলি আপনার কাছে "যেমন আছে তেমনভাবে" এবং শুধুমাত্র তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও, তৃতীয় পক্ষের সাইটে থাকা লিংকগুলি MEXC-র নিয়ন্ত্রণের অধীনে নয়। এই জাতীয় তৃতীয় পক্ষের সাইট এবং সেগুলির বিষয়বস্তুর নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতার জন্য MEXC দায়ী নয়।
|1 APES থেকে VND
₫1.07602035
|1 APES থেকে AUD
A$0.0000625617
|1 APES থেকে GBP
￡0.0000302586
|1 APES থেকে EUR
€0.0000347565
|1 APES থেকে USD
$0.00004089
|1 APES থেকে MYR
RM0.0001733736
|1 APES থেকে TRY
₺0.0016629963
|1 APES থেকে JPY
¥0.00601083
|1 APES থেকে ARS
ARS$0.054158805
|1 APES থেকে RUB
₽0.0032707911
|1 APES থেকে INR
₹0.0035868708
|1 APES থেকে IDR
Rp0.6595160367
|1 APES থেকে KRW
₩0.0567913032
|1 APES থেকে PHP
₱0.0023205075
|1 APES থেকে EGP
￡E.0.0019848006
|1 APES থেকে BRL
R$0.0002220327
|1 APES থেকে CAD
C$0.0000560193
|1 APES থেকে BDT
৳0.0049615926
|1 APES থেকে NGN
₦0.0626185371
|1 APES থেকে UAH
₴0.0016891659
|1 APES থেকে VES
Bs0.00523392
|1 APES থেকে CLP
$0.03949974
|1 APES থেকে PKR
Rs0.0115865904
|1 APES থেকে KZT
₸0.0220666974
|1 APES থেকে THB
฿0.0013215648
|1 APES থেকে TWD
NT$0.001222611
|1 APES থেকে AED
د.إ0.0001500663
|1 APES থেকে CHF
Fr0.000032712
|1 APES থেকে HKD
HK$0.0003205776
|1 APES থেকে MAD
.د.م0.0003696456
|1 APES থেকে MXN
$0.0007593273
|1 APES থেকে PLN
zł0.0001488396
|1 APES থেকে RON
лв0.0001778715
|1 APES থেকে SEK
kr0.0003913173
|1 APES থেকে BGN
лв0.0000682863
|1 APES থেকে HUF
Ft0.0138747948
|1 APES থেকে CZK
Kč0.0008578722
|1 APES থেকে KWD
د.ك0.00001247145
|1 APES থেকে ILS
₪0.0001402527