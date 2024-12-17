PENGU

Pudgy Penguins is launching a memecoin - $PENGU. The Pudgy Penguins community can only be so large with an NFT and the types of holders are limited to wealthy individuals because the NFTs are so expensive. $PENGU is a memecoin that allows everyone to participate in the Pudgy Penguins brand no matter the individual's economic status. We are targeting everyone who loves the penguin brand and meme as well as the CT audience who have been priced out of our NFTs.

নামPENGU

র‍্যাঙ্কNo.49

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার0.0005%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.72%

সার্কুলেশন সরবরাহ62,860,396,090.04

সর্বোচ্চ সরবরাহ0

মোট সাপ্লাই88,888,888,888

সার্কুলেশন রেট%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.05738,2024-12-17

সর্বনিম্ন প্রাইস0.003714633269373105,2025-04-09

পাবলিক ব্লকচেইনSOL

