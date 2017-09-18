MANA

Decentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games.

নামMANA

র‍্যাঙ্কNo.109

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার0.0001%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)1.60%

সার্কুলেশন সরবরাহ1,969,729,010.368757

সর্বোচ্চ সরবরাহ0

মোট সাপ্লাই2,193,179,327.320146

সার্কুলেশন রেট%

ইস্যু্র তারিখ2017-09-18 00:00:00

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে0.024 USDT

সব সময়ের সর্বোচ্চ5.902317189920042,2021-11-25

সর্বনিম্ন প্রাইস0.007883059792220592,2017-10-13

পাবলিক ব্লকচেইনETH

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

MANA/USDT
Decentraland
24h হাই
--
24h লো
--
24h ভলিউম (MANA)
--
24 ঘণ্টা পরিমাণ (USDT)
--
MANA/USDT
