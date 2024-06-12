ATH

Aethir is a cloud computing infrastructure platform that revolutionizes the ownership, distribution, and utilization paradigms of enterprise-grade graphical processing units (GPUs). By moving away from traditional centralized models, Aethir has deployed a scalable and competitive framework for sharing distributed computational resources, catering to enterprise applications and clientele across various industries and regions.

নামATH

র‍্যাঙ্কNo.143

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার0.0001%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.26%

সার্কুলেশন সরবরাহ11,407,789,036

সর্বোচ্চ সরবরাহ42,000,000,000

মোট সাপ্লাই42,000,000,000

সার্কুলেশন রেট0.2716%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.6429335801913781,2024-06-12

সর্বনিম্ন প্রাইস0.024430599906132534,2025-04-07

পাবলিক ব্লকচেইনETH

