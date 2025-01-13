احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ZM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ZM.

سعر ZoomSwap (ZM) المباشر لليوم هو USD 0.00149131 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.60 . يتم تحديث سعر ZM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ZoomSwap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 70.75 - تغيير سعر ZoomSwap خلال اليوم هو +1.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 404.00

أداء سعر ZoomSwap (ZM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ZoomSwap مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ZoomSwap مقابل USD هو $ -0.0001119941 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ZoomSwap مقابل USD هو $ -0.0001293274 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ZoomSwap مقابل USD هو $ -0.0001870678162486288 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.46% 30 يوم $ -0.0001119941 -7.50% 60 يوم $ -0.0001293274 -8.67% 90 يوم $ -0.0001870678162486288 -11.14%

تحليل سعر ZoomSwap (ZM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ZoomSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00143873$ 0.00143873 $ 0.00143873 24 ساعة مرتفع $ 0.00149719$ 0.00149719 $ 0.00149719 عالية طوال الوقت $ 0.897395$ 0.897395 $ 0.897395 تغير السعر (1 ساعة) -0.35% تغير السعر (1يوم) +1.46% تغير السعر (7 أيام) -1.97%

معلومات سوق ZoomSwap (ZM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: