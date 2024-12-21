سعر Zoomer (ZOOMER)
سعر Zoomer (ZOOMER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.78M. يتم تحديث سعر ZOOMER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zoomer الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.32K
- تغيير سعر Zoomer خلال اليوم هو +2.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 69.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ZOOMER مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ZOOMER.
خلال اليوم، كان سعر Zoomer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zoomer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zoomer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zoomer مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.73%
|30 يوم
|$ 0
|-38.87%
|60 يوم
|$ 0
|-16.37%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Zoomer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.97%
+2.73%
-41.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Zoomer is an omnichain token created using the open XERC20 cross-chain standard to onboard the true crypto-native generation, Gen Z, into the world of crypto and Web3.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ZOOMER إلى AUD
A$--
|1 ZOOMER إلى GBP
￡--
|1 ZOOMER إلى EUR
€--
|1 ZOOMER إلى USD
$--
|1 ZOOMER إلى MYR
RM--
|1 ZOOMER إلى TRY
₺--
|1 ZOOMER إلى JPY
¥--
|1 ZOOMER إلى RUB
₽--
|1 ZOOMER إلى INR
₹--
|1 ZOOMER إلى IDR
Rp--
|1 ZOOMER إلى PHP
₱--
|1 ZOOMER إلى EGP
￡E.--
|1 ZOOMER إلى BRL
R$--
|1 ZOOMER إلى CAD
C$--
|1 ZOOMER إلى BDT
৳--
|1 ZOOMER إلى NGN
₦--
|1 ZOOMER إلى UAH
₴--
|1 ZOOMER إلى VES
Bs--
|1 ZOOMER إلى PKR
Rs--
|1 ZOOMER إلى KZT
₸--
|1 ZOOMER إلى THB
฿--
|1 ZOOMER إلى TWD
NT$--
|1 ZOOMER إلى CHF
Fr--
|1 ZOOMER إلى HKD
HK$--
|1 ZOOMER إلى MAD
.د.م--