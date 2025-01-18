سعر Zoo (ZOOT)
سعر Zoo (ZOOT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ZOOT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zoo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.47
- تغيير سعر Zoo خلال اليوم هو +0.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Zoo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zoo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zoo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zoo مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.98%
|30 يوم
|$ 0
|-4.45%
|60 يوم
|$ 0
|+4.91%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Zoo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.46%
+0.98%
+2.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ZooToken will be the hub for these ""Animal Coins"" key-values. No longer just a trend, Animal Coins in the ZooToken ecosystem will quickly hit their top-notch.
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