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سعر ZMINE (ZMN) المباشر لليوم هو USD 0.01316714 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 675.34K . يتم تحديث سعر ZMN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ZMINE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.21K - تغيير سعر ZMINE خلال اليوم هو -1.94% - لديه عرض متداول بقيمة USD 51.29M

أداء سعر ZMINE (ZMN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ZMINE مقابل USD هو $ -0.00026097393448012 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ZMINE مقابل USD هو $ +0.0004647710 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ZMINE مقابل USD هو $ +0.0030259325 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ZMINE مقابل USD هو $ +0.002917592049903308 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00026097393448012 -1.94% 30 يوم $ +0.0004647710 +3.53% 60 يوم $ +0.0030259325 +22.98% 90 يوم $ +0.002917592049903308 +28.47%

تحليل سعر ZMINE (ZMN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ZMINE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01307092$ 0.01307092 $ 0.01307092 24 ساعة مرتفع $ 0.01366109$ 0.01366109 $ 0.01366109 عالية طوال الوقت $ 0.175995$ 0.175995 $ 0.175995 تغير السعر (1 ساعة) -1.41% تغير السعر (1يوم) -1.94% تغير السعر (7 أيام) -10.29%

معلومات سوق ZMINE (ZMN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: