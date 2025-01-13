سعر zkDoge (ZKDOGE)
سعر zkDoge (ZKDOGE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ZKDOGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق zkDoge الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.40
- تغيير سعر zkDoge خلال اليوم هو +0.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر zkDoge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر zkDoge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر zkDoge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر zkDoge مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.11%
|30 يوم
|$ 0
|-67.67%
|60 يوم
|$ 0
|-55.58%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر zkDoge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.11%
-17.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
zkDoge is a community-owned, fair launched token launching on zkSync Era∎.
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