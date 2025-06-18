سعر ZENKOKU (CDB)
سعر ZENKOKU (CDB) المباشر لليوم هو USD 0.00204811. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.89M. يتم تحديث سعر CDB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ZENKOKU الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر ZENKOKU خلال اليوم هو +8.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 969.59M
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خلال اليوم، كان سعر ZENKOKU مقابل USD هو $ +0.00016861 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ZENKOKU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ZENKOKU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ZENKOKU مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00016861
|+8.97%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ZENKOKU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.10%
+8.97%
-8.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We are building ZENKOKU ($CDB) — a utility-focused token project on Solana that integrates blockchain with Japan’s national-scale corporate data and financial infrastructure. Our goal is to provide real-world utility to a Web3 token, allowing it to be used for: 1.Press release payments by businesses 2.B2B settlements via on-chain corporate identity verification 3.Governance voting for ecosystem development 4.A Solana-native fundraising platform for Japanese startups ZENKOKU leverages a database of over 2400+ verified companies across Japan and aims to make Web3 accessible to traditional enterprises. All $CDB transactions will be recorded on Solana, bringing transparency and accountability. Additionally, we are developing a token burn and reward mechanism that redistributes value to long-term holders and incentivizes real business use. Our mission is to bridge Japan’s traditional corporate world and the decentralized economy through practical blockchain applications, starting with $CDB as a gateway.
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