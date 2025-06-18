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سعر ZENKOKU (CDB) المباشر لليوم هو USD 0.00204811 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.89M . يتم تحديث سعر CDB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ZENKOKU الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر ZENKOKU خلال اليوم هو +8.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 969.59M

أداء سعر ZENKOKU (CDB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ZENKOKU مقابل USD هو $ +0.00016861 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ZENKOKU مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ZENKOKU مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ZENKOKU مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00016861 +8.97% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ZENKOKU (CDB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ZENKOKU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0017702$ 0.0017702 $ 0.0017702 24 ساعة مرتفع $ 0.00228035$ 0.00228035 $ 0.00228035 عالية طوال الوقت $ 0.00350271$ 0.00350271 $ 0.00350271 تغير السعر (1 ساعة) +4.10% تغير السعر (1يوم) +8.97% تغير السعر (7 أيام) -8.69%

معلومات سوق ZENKOKU (CDB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: